Märkte : Dax stürmt nach Fed-Entscheid auf Rekordhoch

Berauscht von der Rekordrally an der Wall Street greifen Anleger auch bei deutschen Aktien eifrig zu. Der Dax erklomm am Donnerstag ein Allzeithoch bei 16.050,60 Punkten und lag dabei 0,6 Prozent im Plus.

Börsianer sind erleichtert, dass nun endlich Klarheit über den zukünftigen geldpolitischen Kurs der Fed herrscht. Die entschied am Mittwochabend wie erwartet und reduziert das Volumen ihrer Wertpapierkäufe schrittweise. Gleichzeitig dämpfte Fed-Chef Jerome Powell Spekulationen auf eine nahende Zinserhöhung. „Das Tapering beginnt – die Zinswende bleibt vorerst aus“, fassten die Commerzbank-Analysten zusammen. Am Donnerstag richten sich die Blicke auf den Zinsentscheid der Bank of England.

Zudem bewegte eine Reihe von Bilanzen die Kurse. Aktien der Deutschen Post stiegen um 1,7 Prozent. Der Konzern steckte sich dank des boomenden Paket- und Expressgeschäfts höhere Ziele. Lanxess fielen hingegen nach einer Gewinnwarnung um 5,6 Prozent. Ein Übernahmeangebot eines kanadischen Investors für den Büroimmobilien-Vermieter Alstria Office schickte die Aktien auf Höhenflug. Sie sprangen um 20,3 Prozent auf ein Rekordhoch von 20 Euro.

Nach der Rückkehr in die Gewinnzone steigen Commerzbank-Aktien um sieben Prozent auf 6,90 Euro. Damit erreichen sie den höchsten Stand seit zweieinhalb Jahren. Das operative Quartalsergebnis liege 30 Prozent über den durchschnittlichen Schätzungen, konstatierten JP Morgan und Citigroup. Nach zuvor schwierigen Monaten sei es im Bericht für das dritte Quartal schwer, "zu viele Fehler zu finden", hieß es bei Citi. Das Bankhaus scheine strategisch auf dem richtigen Weg zu sein.