Autonomes Fahren: Was geschieht mit den Daten? Bild: Lucas Bäuml

Vernetzte Autos, Flugzeuge, Windräder oder Industrieanlagen erzeugen Massen an Daten. Genutzt werden die bisher kaum. Mit der Pflicht zur Weitergabe an die Nutzer und Dritte will die EU das nun ändern.