Aktualisiert am

Der Datenanalyse-Spezialist Palantir hat einen knapp 100 Millionen Dollar schweren Auftrag des US-Außenministeriums an Land gezogen. Mit der Software Axiom solle die Gesundheit des diplomatischen Korps nachverfolgt werden, teilte das Unternehmen der Nachrichtenagentur Reuters vor der offiziellen Verkündung mit. So könne schneller auf gesundheitliche Krisen von Botschaftsmitarbeitern und deren Familien reagiert werden. Das Außenministerium habe bei Abschluss des fünf Jahre laufenden Vertrages bereits zehn Millionen Dollar angezahlt.

Palantir hat bislang Regierungsaufträge vor allem vom Militär, Geheimdiensten und Sicherheitsbehörden erhalten. Seit einiger Zeit versucht die Firma, Software verstärkt auch an andere staatliche Stellen zu verkaufen. Im abgelaufenen Quartal hatte das Unternehmen erstmals einen Gewinn gemacht und will auch im Jahr 2023 profitabel sein.

Fraunhofer: Keine Bedenken bei Polizei

Zu den Kunden der geheimnisumwitterten Datenanalysefirma Palantir gehören Sicherheitsbehörden rund um die Welt, auch aus Deutschland. Das Fraunhofer Institut gab an diesem Mittwoch bekannt, dass der Einsatz von Palantir-Analyse-Software bei der bayrischen Polizei ohne datenschutzrechtliche Bedenken möglich sei: „In der Software wurde keine sogenannte Backdoor identifiziert“, teilte das Landeskriminalamt am Mittwoch in München mit.

Konkret bedeutet dies, dass im Rahmen der Untersuchung keine Funktionalitäten festgestellt wurden, die einen unzulässigen Abfluss von Daten unter Umgehung von Zugriffsbeschränkungen oder einen unautorisierten Zugriff auf das System von außen ermöglichen. Eigentlich hätten die Ergebnisse der Fraunhofer-Untersuchung schon bis zum Ende des vergangenen Jahres vorliegen sollen. So lange sollte das Programm der umstrittenen US-Firma Palantir von den Ermittlern nicht genutzt werden.

Das Programm, das perspektivisch bundesweit zum Einsatz kommen könnte, durchforstet die verschiedenen Datenbanken der Polizei, um Querverbindungen zu entdecken, die den Ermittlern sonst vielleicht nie auffallen würden. Das soll der Polizei helfen, potenziellen Tätern auf die Spur zu kommen, noch bevor sie eine Straftat begehen können. Der Freistaat Bayern hat mit Palantir einen Rahmenvertrag geschlossen, damit alle anderen Polizeien dessen Programm ohne zusätzliche Vergabeverfahren übernehmen können. Kritiker hatten befürchtet, dass Palantir mit dem Programm Daten der Polizei abzweigen könnte - unter anderem weil das Unternehmen als Start-up Geld von der CIA erhalten hat und den US-Auslandsgeheimdienst später zu seinen Kunden zählte.

Die Polizei in Hessen und Nordrhein-Westfalen nutzt Programme von Palantir bereits für Ermittlungen. Das Bundesverfassungsgericht hatte Mitte Februar geurteilt, eine automatisierte Datenauswertung sei unter einschränkenden Voraussetzungen grundsätzlich möglich.