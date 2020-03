Hilfe gegen das Virus : Zu allem entschlossen

Angesichts dynamisch steigender Infektionszahlen und der Wucht, mit der das Virus die Börsen infiziert hat, kommt die Bundesregierung zu einer nachvollziehbare Neueinschätzung der Lage. Anders als noch am Montag – vor Grenzschließungen, Finanzmarktbeben und im Licht der in dieser Krise zu wenig fruchtbaren geldpolitischen Interventionen – stellt sie der deutschen Wirtschaft unlimitierte Finanzhilfe in Aussicht. „Wir legen gleich alle Waffen auf den Tisch“, verkündeten Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.

Die Stichworte „Bazooka“ und Schutzschild fehlten ebenfalls nicht. Die Wortwahl erinnert gezielt an Mario Draghis „Whatever it Takes“ (Alles, was nötig ist), das Versprechen, mit dem der frühere EZB-Präsident vor acht Jahren den Euro retten half. Auch der Verzicht auf die Festlegung von Höchstbeträgen für die deutschen Hilfen erinnert an die Euro-Zeiten. Die Märkte sollen keine Zweifel mehr haben, dass die Finanzpolitik zu allem entschlossen ist.

Ob die Wette aufgeht? Manches deutet daraufhin, dass die Koalition den richtigen Moment für diese Botschaft erwischt haben könnte, also den Zeitpunkt, an dem ein solch umfassendes Versprechen nicht Panik, sondern Zuversicht weckt. So dürfte diese Woche selbst skeptischen Bürgern die Augen geöffnet haben über den Ernst der gesundheitlichen wie der daraus folgenden ökonomischen Bedrohung.

Zum anderen hat die Regierung viel Rat eingeholt, nicht nur von Virologen, sondern auch von Ökonomen unterschiedlicher Richtungen. Sie hat für ihr Paket somit einigen Rückhalt. Zudem nährt die günstigere Entwicklung in China, dem Ursprungsland des Coronavirus, erste Hoffnungen, dass die mit massiven Staatshilfen zu überbrückende Zeit letztlich vielleicht kürzer sein könnte als befürchtet.

Das Timing ist eminent wichtig. Denn nur wenn die Hilfen schnell auch eine starke psychologische Wirkung entfalten, kann die Regierung hoffen, dass sich Erwartungen stabilisieren und genügend Vertrauen zurückkehrt in die Wirtschaft, um an Belegschaften und Investitionsplänen festzuhalten, obwohl die Hiobsbotschaften aus den Kliniken und Unternehmen vorerst zunehmen werden. Timing ist nicht alles. Unternehmen brauchen Gewissheit, tatsächlich rasch und unbürokratisch an Geld zu kommen, um flüssig zu bleiben, wenn die Nachfrage auf unbestimmte Zeit wegbricht, Produktion ausfällt und Forderungen nicht beglichen werden. Damit das klappt, werden die Kontrollen, wohin das Geld im Einzelfall fließt und wie gerechtfertigt die Hilfe ist, schwächer ausfallen als üblich. Eine gewisse Fehlleitung der Mittel gehört zu den bedauerlichen, nicht zu verhindernden Begleiterscheinungen großer Krisen. Da der Schwerpunkt der Liquiditätshilfen aber auf Krediten, Steuerstundungen und Bürgschaften liegt, wahrt Scholz die Chance, dass der Staat einen großen Teil des Geldes wiedersieht, wenn Unternehmen wieder zahlungsfähig sind. Der Bund als Bürge Mit einem klassischen Konjunkturprogramm aus Subventionen – uneinbringlichen Zuschüssen –, um die Nachfrage zu beleben, wäre die Regierung viel tiefer in Vorleistung gegangen. Es ist gut, dass sie darauf vorerst verzichtet – schließlich ist die Wirkung solcher Hilfen in dieser von einer Pandemie ausgelösten Krise zweifelhafter als sonst. Bekanntlich treffen die Coronavirus-Schäden besonders Dienstleister hoch, da die Bürger zu Hause sitzen. Daran ändern nutzen staatliche Schecks nichts. Trotz des Subventionsverzichts dürften nun die öffentlichen Schulden wieder steigen, obwohl die fiskalischen Spielräume noch ordentlich sind – und ein großer Teil der Hilfe über die staatliche Förderbank KfW geleitet wird. Da hier der Bund als Bürge gefragt ist, schlagen die Ausgaben anfangs weniger auf den Haushalt durch. Falls doch, decken die Ausnahmeregelungen der Schuldenbremse im Grundgesetz selbst eine große Kreditaufnahme ab. Die Krise ist jedenfalls kein Anlass, eine dauerhafte Lockerung des Finanzrahmens zu debattieren. Wer das fordert, setzt sich dem Verdacht aus, nach der Krise nicht zur Haushaltsdisziplin zurückkehren zu wollen. Mehr zum Thema 1/ Wo aber stünde Deutschland nun, wenn nach Finanz- und Euro-Krise keine Konsolidierung der öffentlichen Haushalte erfolgt wäre? Wie glaubwürdig wäre die Ankündigung der Bundesregierung heute, wenn Deutschland immer noch mit einer Schuldenquote nahe 90 statt 60 Prozent der Wirtschaftsleistung dastünde, statt der Überschüsse ein dickes Minus in den Kassen herrschte? Der Sinn einer Selbstbindung der Politik durch eine Schuldenbremse liegt darin, in guten Zeiten Vorsorge für den Ernstfall zu treffen. Der ist nun eingetreten. Die Bundesregierung handelt bisher mit Umsicht. Einige Reserven hat sie immer noch in der Hand. Auch das ist beruhigend.

