Am Ende könnten immerhin junge Musiker profitieren. 243 Millionen Euro muss Bundesverkehrsminister Volker Wis­sing (FDP) aus seinem Etat an das Betreiberkonsortium Autoticket überweisen. Mit dem Geld begleicht er den Schaden, der dem Zusammenschluss mehrerer Unternehmen aus dem geplatzten Vertrag zur Einführung einer Pkw-Maut entstanden ist.

Als „bittere Summe“ hatte das Wissing am Mittwochabend bezeichnet, schließlich muss er sie nur deshalb zahlen, weil sein Vorgänger Andreas Scheuer (CSU) den Vertrag „rechtsmissbräuchlich“ gekündigt hat, wie ein Schiedsgericht befand. Doch zumindest ein Teil des Geldes soll bald einem guten Zweck dienen. Der Veranstalter und Ticketanbieter CTS Eventim, der Teil des Konsortiums ist, möchte mit ihm eine Stiftung für die Förderung junger Musiker gründen. Das kündigte das Unternehmen am Donnerstag an.