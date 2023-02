Mahua Moitra kennt ihren Schopenhauer. „Alle Wahrheit durchläuft drei Stufen. Zuerst wird sie lächerlich gemacht oder verzerrt. Dann wird sie bekämpft. Und schließlich wird sie als selbstverständlich angenommen“, ruft sie ins indische Parlament. Die Wahrheiten, die die frühere Bankerin von J. P. Morgan und heutige Oppositionsführerin verkündet, befinden sich auf Stufe eins, manchmal Stufe zwei. Immer wenn sie die regierende Bharatiya Janata Party (BJP) attackiert, werden Moitra und ihre Kollegen von Lachen, Lärm, Schreien und blanker Wut unterbrochen. Manchmal, wie in dieser Woche beim vierten Anlauf, eine Bürgermeisterin für Delhi zu wählen, brauchen die Oppositionellen Polizeischutz.

Christoph Hein Wirtschaftskorrespondent für Südasien/Pazifik mit Sitz in Singapur. Folgen Ich folge

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

Das ist die indische Realität dieser Tage. Seit nun bald neun Jahren an der Macht, regieren die Hindunationalisten um Ministerpräsident Narendra Modi mit eiserner Faust. Vergangenen Sonntag demonstrierten gut 15.000 Menschen in Neu Delhi gegen „einen starken Anstieg zielgerichteten Hasses und Gewalt gegen Christen“, berichten die Vatican News. Immer mehr Kritiker verlassen das Land. Und die hochdekorierte Autorin Arundhati Roy sagt über die größte Demokratie der Erde: „Wir brennen unser Haus nieder. Indien ist ein Experiment, das auf gefährliche Weise scheitert. Es scheitert, weil unsere gewählten Führer von Hass geblendet sind – und von einem schweren Mangel an Intelligenz gelähmt werden, was das Gefährlichere ist. Die Folgen sind unvorstellbar.“

Mit ihrer scharfen Kritik steht die Booker-Preisträgerin nicht allein da. Der amerikanische Milliardär George Soros erklärte gerade vor der Münchner Sicherheitskonferenz, das Zusammenschmelzen des Konglomerats von Gautam Adani, des vor sechs Wochen noch reichsten Milliardärs des Landes, habe auch sein Gutes: „Modi schweigt zu diesem Thema, aber er wird Fragen von ausländischen Investoren und im Parlament beantworten müssen. Dies wird Modis Knebelung der indischen Regierung erheblich schwächen und die Tür öffnen, um dringend benötigte institutionelle Reformen voranzutreiben. Möglicherweise bin ich naiv, aber ich erwarte eine demokratische Revitalisierung in Indien.“

Viele Inder sehen in Modi einen Erneuerer und Übervater

Eine Regierung, so selbstgewiss wie die indische, lässt sich das nicht gefallen. Ministerin Smriti Irani sprach von „Krieg“. Außenminister Subrahmanyam Jaishankar kämpft verbal lieber mit dem Florett. Das aber ist scharf. Kerzengerade, eloquent reist er um die Welt und beschreibt Modi-Land. Ein Indien, das die Fesseln der Kolonialjahrhunderte endlich abgestreift habe, sein Wort finde und jetzt gleich den ganzen Globalen Süden vertrete. „Leute wie er“, sagte Jaishankar in Richtung des 92-jährigen Soros, „denken, dass eine Wahl dann gut sei, wenn die Person gewinnt, die sie sehen wollen. Liefert die Wahl ein anderes Ergebnis, sprechen sie von Fehlern in der Demokratie.“

Für die allermeisten Inder ist ihr Chef Modi keinesfalls „ein Fehler der Demokratie“. Sondern Erneuerer, Übervater, Heilsbringer. Modi selber lässt sich in Anzeigen gleich als Vishwa-Guru, als „Guru der Welt“ verehren. Selbst die Schutzfolien über den Kopfstützen der Züge zwischen Delhi und der Touristenmetropole Jaipur tragen sein Konterfei. Nachdem die deutsche Delegation um Finanzminister Christian Lindner am Donnerstagmittag in Indien gelandet war und den Flughafen Bangalore verließ, stieß sie zuerst auf eine riesige Figur mit einem Schwert in der rechten Hand. Es ist Kempe Gowda, der hier vor 500 Jahren gelebt und die heutige Software-Metropole gegründet hat. Eingeweiht hat das Denkmal Modi höchstselbst. Die „Statue of Prosperity“ ist Programm, sie steht für wachsenden Wohlstand und ist etwa 33 Meter hoch. Gerade groß genug, um Modis Anspruch, sein Versprechen zu symbolisieren.