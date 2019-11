Infrastruktur : Warum es in Deutschland nicht vorangeht

Den Schierlings-Wasserfenchel kennt inzwischen fast ganz Hamburg. Dabei kann man ihn selten in freier Natur erleben. Genau deshalb kam die Sumpfpflanze ins Gespräch, als in Hamburg die Elbe vertieft werden sollte, damit größere Schiffe auch in den Hamburger Hafen fahren können. Der Schutz des Schierlings-Wasserfenchels war den Gerichten am Ende so wichtig, dass der Bau erst nach 17 Planungsjahren im Juli dieses Jahres begonnen werden konnte.

Über Deutschlands Infrastruktur regen sich die Leute schon lange auf. Dabei geht es nicht nur darum, dass Autobahnbrücken verfallen, weil nicht genug Geld für die Wartung da ist. Auch Neubauten gehen nicht voran, und zwar aus ganz anderen Gründen. Zwischen Kassel und Eisenach ist die neue Autobahn 44 noch längst nicht fertig, sie war als „Verkehrsprojekt Deutsche Einheit“ geplant worden, und zwar im April 1991, also vor fast 29 Jahren. Im Gesetz wurde damals eine „vordringliche Durchführung“ gefordert. Nur ein Jahr später nahm die Bundesregierung eine Neubaustrecke für die Bahn zwischen Hamburg und Hannover in ihre Planung auf, die sogenannte „Y-Trasse“: Die aber scheiterte im Jahr 2015 und wurde durch eine Minimallösung ersetzt, und zwar nicht wegen der Deutschen Bahn oder der Politik, sondern in einem Dialogforum mit Kommunen, Umweltverbänden und Bürgerinitiativen. Nicht alle Bauvorhaben in Deutschland scheitern am Geld. Und sie lassen sich beschleunigen.

Bürger haben viele Mitbestimmungsrechte, und sie wollen die neuen Trassen nur ungern in ihrer Nähe haben: „NIMBY“ heißt das Phänomen traditionell, „Not In My Back Yard“, „Nicht in meinem Hinterhof“. Oft verbünden sich die Gegner mit Naturschützern, die gefährdete Tier- und Pflanzenarten schützen wollen.

In diesem Milieu glaubt nicht jeder, dass Deutschland überhaupt so viele neue Bauprojekte braucht. Für den Leiter Naturschutz beim Naturschutzbund Nabu geht es ganz grundsätzlich darum, „die Fehlentwicklungen einer technikgläubigen Höher-schneller-weiter-Ideologie zumindest halbwegs in Zaum zu halten“. So halten Planer und Baugegner in Deutschland einander auf Trab, gebaut wird wenig.

Die Deutschen werden ungeduldig

Bisher grummelten die Deutschen gelegentlich, doch niemand unternahm ernsthaft etwas. Doch jetzt ändert sich die Lage. Deutschland wird ungeduldig. Das hat drei Gründe. Erstens: Das Land bekommt Angst um seine Zukunft. Bürgerinitiativen blockieren nicht nur Straßen, sondern auch Mobilfunk-Antennen. „Im Mobilfunk haben viele Funklöcher vor allem zwei Gründe: zu langsame Genehmigungsverfahren und schwierige Suche nach geeigneten Standorten“, sagt Vodafone-Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter der F.A.S. Der Mobilfunkkonzern Telefonica hat eine Karte mit 270 Orten angelegt, in denen solche Widerstände öffentlich geworden sind. Gleichzeitig sind Funklöcher und fehlendes Datentempo zum Symbol für Deutschlands digitale Rückständigkeit geworden. Schon hat die Bundesregierung eine Mobilfunkstrategie beschlossen, die den Bau neuer Antennen erleichtern soll.

Der zweite Grund für die Ungeduld ist, dass die Staatskassen überlaufen. Seit Jahren wird Deutschland von Ökonomen aus dem Ausland und auch von einigen aus dem Inland dazu gedrängt, mehr Geld zu investieren, um das Land zu modernisieren und um Europas Konjunktur anzukurbeln. Doch Finanzminister Olaf Scholz kann gar nicht so viel Geld ausgeben, wie er hat. Allein im Bundeshaushalt sind derzeit fast 20 Milliarden Euro Ausgaben genehmigt, die nicht in den vorgesehenen Jahren verbraucht werden konnten. Erst vor kurzem kündigte Scholz an, er wolle jetzt die anderen Minister bitten, die Regeln zu überarbeiten. „Bürgerbeteiligungen, Anforderungen an Umwelt- und Naturschutz oder technische Prüfungen sind alle wichtig. Aber in Summe entsteht aus vielen Einzelheiten oft ein nicht durchdachtes Geflecht mit zahlreichen Verzögerungen“, sagt er.