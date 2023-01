Arbeitskräftemangel : Das neue Punktesystem für den Fachkräftezuzug steht

Auch hier fehlt es an Arbeitskräften: In Deutschland ziehen nur relativ wenige Menschen einen Handwerksberuf in Betracht. Bild: dpa

Autofahrer sollten hierzulande nicht die Grenze von 8 Punkten in der Verkehrssünderkartei überschreiten, weil ihnen das Amt sonst die Fahrerlaubnis entzieht. Für Menschen aus dem Ausland, die sich auf dem deutschen Arbeitsmarkt bewähren wollen, gilt hingegen künftig eine Mindestzahl von 6 Punkten im neuen Fachkräfteeinwanderungsrecht als Schlüssel zum Erfolg. Denn wer sie erreicht, zum Beispiel durch Berufserfahrung und gute Deutschkenntnisse, soll ohne weitere Anforderungen eine „Chancenkarte“ als rechtmäßigen Aufenthaltstitel bekommen. Das ergibt sich aus dem Gesetzentwurf zur geplanten Reform des Einwanderungsrechts, den das Bundesinnen- und das Arbeitsministerium nun fertiggestellt haben. Er liegt der F.A.Z. vor.

Damit wollen die Ministerien die von den Ampelparteien im Koalitionsvertrag angekündigte Einführung eines Punktesystems als neue „zweite Säule“ im Fachkräfteeinwanderungsrecht verankern. Die sogenannte erste Säule regelt den Zugang für ausländische Arbeitskräfte, die schon einen Arbeitsvertrag mit einem deutschen Arbeitgeber fest in Aussicht haben. Eine wesentliche Neuerung ist also, dass auch Interessenten, die vom Ausland aus noch keine Verhandlungen mit hiesigen Arbeitgebern geführt haben, leichter Zugang zu einer Art Probezeit auf dem deutschen Arbeitsmarkt erhalten sollen.

Die Chancenkarte gilt dann befristet für ein Jahr – wer in dieser Zeit erfolgreich eine Stelle findet, kann damit rechtmäßig länger in Deutschland bleiben, sonst nicht. Ihren Lebensunterhalt sollen die Inhaber der Chancenkarte auf jeden Fall selbst, ohne den deutschen Sozialstaat, bestreiten. Zusammen mit weiteren Reformen der Regeln und Verfahren für Fachkräfte soll das neue Punktesystem einen spürbaren Beitrag zur Entschärfung des Arbeitskräftemangels hierzulande leisten. Die geplanten Regelungen „können nach Einschätzung der Bundesregierung die Einwanderung qualifizierter Drittstaatsangehöriger zum Zweck der Erwerbsmigration um jährlich 50.000 Personen erhöhen“, heißt es zur Begründung in dem Entwurf. Mit einer überdies geplanten Erweiterung der sogenannten Westbalkanregelung, die seit 2016 besteht, wird das Potential auf 65.000 Personen jährlich geschätzt.

Die Bundesagentur für Arbeit erwartet, dass Deutschland bald jährlich 400.000 Arbeitskräfte aus dem Ausland benötigt, um die Lücken zu füllen, die mit dem Renteneintritt der „Babyboomer“ aufreißen werden. Ergänzend zitieren die Ministerien eine Studie der Boston Consulting Group. Demnach „gehen Deutschland für jede fehlende Fachkraft 86.000 Euro an Wirtschaftsleistung jährlich verloren“.

Im neuen Punktesystem sollen Interessenten vor allem mit beruflichen Qualifikationen und Sprachkenntnissen Punkte sammeln können, es kommen aber weitere Kriterien wie das Lebensalter hinzu. Konkret sieht es so aus: Wer mindestens drei Jahre Berufserfahrung bieten kann, erhält dafür schon einmal drei der sechs benötigten Punkte. Wer einen Berufsabschluss mitbringt, der auch nach dem hiesigen Recht auf Anhieb mindestens teilweise anerkennungsfähig ist, erhält dafür sogar vier Punkte. Bewerber mit einem hierzulande voll anerkannten Abschluss müssen sich indes gar nicht ums Punktesammeln kümmern – sie erhalten die Chancenkarte direkt.

Eine weitere Disziplin im Punktesystem ist dagegen der „Deutschlandbezug“ der Bewerber. Er betrifft vor allem die Sprachkenntnisse: Wer schon gut Deutsch spricht, auf dem Niveau B2 der EU-Klassifizierung, erhält dafür zwei Punkte. Für fortgeschrittene Grundkenntnisse (B1) gibt es einen Punkt. Einen weiteren Punkt gibt es für Bewerber, die in den vorangegangenen fünf Jahren schon mindestens sechs Monate rechtmäßig in Deutschland gelebt haben. Ebenfalls einen Zusatzpunkt gibt es für Bewerber, die hierzulande einen „Paten“ haben, der sie erklärtermaßen auf dem Weg in Arbeit unterstützen will.

Als dritte Disziplin mit Punktepotential kommt schließlich das Lebensalter hinzu: Wer unter 35 Jahre alt ist, erhält 2 Punkte gutgeschrieben; für unter 40-Jährige gibt es noch einen Punkt. Ältere hingegen müssen umso mehr in den anderen Kategorien zu bieten haben. Begründet wird es damit, dass sich Jüngere meist leichter tun, noch dazulernen und sich anzupassen.

Als das große Glückslos ist die „Chancenkarte“ selbst freilich nicht konzipiert, denn unbeschränkt arbeiten darf man mit ihr dem Entwurf zufolge nicht: Sie berechtige nur „zur Ausübung von Beschäftigungen von insgesamt bis zu 20 Stunden je Woche sowie für jeweils bis zu zwei Wochen von zeitlich unbegrenzten Probebeschäftigungen“. Aber wer eine reguläre Vollzeitstelle findet, dem versichert der Entwurf, dass er auch Aussicht auf einen der dafür geeigneten längerfristigen Aufenthaltstitel erhalte.