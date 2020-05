F.A.Z. Exklusiv : Das Netz bleibt unversöhnlich

Aktualisiert am

Daten sind eine zweischneidige Sache. Aus einem großen Speicher von Daten, der über Jahre das Verhalten vieler Menschen aufgezeichnet hat, kann man zahlreiche Muster über sie und ihre Interaktionen mit der Welt ableiten – und daraus neue Technologie entwickeln. Wenn der Computer weiß, wie Menschen handeln und was sie normalerweise brauchen, können Programmierer ihn wesentlich nützlicher machen. Der Teil eines Datensatzes, der Aufschluss darüber gibt, von welchem spezifischen Menschen er mal erhoben wurde – also zum Beispiel Name, Geburtsdatum und Adresse des Nutzers, dessen Internetaktivitäten der Datensatz abbildet – werden für die Entwicklung neuer Anwendungen häufig gar nicht benötigt.

Und doch werden personenbezogene Daten häufig mitgesammelt. Denn es ist technisch aufwendiger, sie herauszufiltern. Und man weiß ja nicht, ob man sie vielleicht doch noch brauchen kann. Das hat aber zur Folge, dass man, wenn man es darauf anlegt, aus einen Datenspeicher auch Dinge lesen kann, welche die Menschen hinter den Daten lieber geheim halten würden. Dass Nutzer X zum Beispiel pornographische Seiten besucht. Oder dass Nutzerin Y sich die Telefonnummer einer Aids-Beratungsstelle herausgesucht hat.