Frankfurter Zeitung 2.11.1922 : Das Leiden der Freien Berufe

Der Friseur nahm keine Geldscheine mehr an, nur noch Lebensmittel: ein Mal Rasieren kostete zwei Eier, ein Haarschnitt drei Eier. (Foto von 1923) Bild: bpk

Wiederholt, und in letzter Zeit in zunehmendem Maße, ist im Zusammenhang mit der eingetretenen weiteren Markverschlechterung über Zahlungsverzögerung lebhafte Klage geführt worden. Der Umstand, dass diese Klagen aus allen möglichen Kreisen kommen, auch aus solchen, von denen solche zu vernehmen man früher nicht gewohnt war, zeigt jedenfalls, dass es sich um ein Erscheinung handelt, die allgemeinere, in diesem Falle auf dem Gebiete unserer Währung liegende Ursachen hat.

Bei der verlangsamten Zahlungsweise, über die geklagt wird, handelt es sich nicht um Borgwirtschaft in der Vorkriegsart, sondern um mehr oder weniger absichtliche Hinauszögerung der Begleichung von Verbindlichkeiten. Der Kampf gegen die Borgwirtschaft, die sich in früherer Zeit namentlich im Handwerk und im Kleinhandel sehr fühlbar machte und die als ein Krebsschaden gesunder Wirtschaft immer empfunden wurde, ist damals mit großer Entschiedenheit aufgenommen und insbesondere von den Verbänden der in Frage kommenden Erwerbsgruppen mit wachsendem Erfolg geführt worden.

Die Schuld an dem ungesunden Borgsystem trug aber damals in der Regel weniger der Schuldner als der Gläubiger, weniger der Empfänger der zu bezahlenden Leistung als der, der sie vollbracht hatte. Es war nichts Seltenes, dass der Handwerker, der Krämer und vielfach auch der Arzt Rechnungen erst nach Jahren schickten und erst nach häufigem Drängen.

Heute liegt die Sache in der Regel umgekehrt: Der Säumige ist nicht der Lieferant, sondern der Belieferte; und er ist meist nicht deshalb säumig, weil er nicht über die erforderlichen Mittel verfügte, sondern weil er die Hinauszögerung der Bezahlung als vorteilhaft für sich ansieht. Hierin liegt der wesentliche wirtschaftliche Beweggrund der heutigen Borgwirtschaft, wenn man diesen, auf die genannte Erscheinung allerdings nicht mehr ganz zutreffenden Ausdruck noch anwenden will.

Für den Gläubiger handelte es sich früher darum, dass ihm aus der Verzögerung der Zahlung Zinsverluste entstanden, dass seine Forderung unter Umständen gefährdet wurde, dass er mahnen oder gar klagen musste, um zu seinem Gelde zu kommen und vor allen Dingen darum, dass, wenn er nicht noch über genügendes Eigenkapital verfügte, er genötigt war, fremden Kredit zu beanspruchen oder gar selber bei seinen eigenen Lieferanten zu borgen, und dass er sich, ganz besonders in diesem letzten Falle, um die Vorteile brachte, die sein gegen bar kaufender Konkurrent hatte, somit ihm gegenüber weniger wettbewerbsfähig wurde.

Für den Borgenden bestand der wesentliche Nachteil darin, dass er unter Umständen mehr kaufte, als er wirtschaftlich zu leisten imstande war, da er ja erst später zu zahlen brauchte – zu üblen Geschäftsmethoden gehörte es vielfach, dass gerade mit diesem Hinweis der Käufer zum Kaufen auch unnötiger Dinge verleitet wurde –, dass er die Übersicht über seine Wirtschaft allmählich verlor und schließlich in Schulden steckte mit allen großen Gefahren, die damit unter Umständen für ihn verbunden waren.

Auch heute kommt es gewiss noch vor, dass Lieferant und Empfänger borgen und sich borgen lassen aus Schlendrian oder aus jenen vorhin erwähnten Gedankengängen. Aber das ist doch heute viel weniger der Fall. Der verzögerten Zahlungsweise liegt heute zumeist die Absicht zu Grunde, aus der zwischenzeitlich erhofften weiteren Markverschlechterung Gewinn zu ziehen, mit anderen Worten: mit einem zwar zahlenmäßig gleich gebliebenen, wirtschaftlich aber geringeren Geldaufwand seine Verpflichtung loszuwerden. Hier liegt, abgesehen von dem rein spekulativen Moment, das natürlich auch einmal zu Ungunsten ausschlagen kann, die Absicht einer direkten Schädigung des Empfangsberechtigten vor, die – je mehr die wirtschaftlichen Wirkungen der Währungszerrüttung auch von einfachen Gehirnen begriffen werden – zunehmender Abwehr begegnet.