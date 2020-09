Landwirtschaftspolitik : Das Küken-Elend der Politik

Männliche Küken sitzen in einem Korb. Mit dem massenhaften Töten männlicher Küken in der Legehennenzucht in Deutschland soll Ende kommenden Jahres Schluss sein. Bild: dpa

Das Thema ist einer der Dauerbrenner in der deutschen Landwirtschaftspolitik: das massenhafte Töten männlicher Küken und die Frage, wann es verboten wird. Nun gibt es einen konkreten Zeitpunkt: Bis Ende 2021 soll die umstrittene Praxis nicht mehr angewendet werden. So steht es in einem Gesetzentwurf von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU), den diese am Mittwoch auf den Weg gebracht hat.

Rund 45 Millionen männliche Küken werden jedes Jahr in Deutschland erstickt und zu Tierfutter verarbeitet, weil sie für die Landwirtschaft nutzlos sind. Sie legen keine Eier und setzen zu wenig Fleisch an, um für die Fleischindustrie interessant zu sein. Schon im Jahr 2013 hatte die damals rot-grüne Landesregierung in Nordrhein-Westfalen versucht, dieses Vorgehen zu stoppen. Zwei Brütereien klagten jedoch dagegen und bekamen 2019 vor dem Bundesverwaltungsgericht Recht. Bis ein Verfahren praxistauglich sei, mit dem sich schon im Hühnerei das Geschlecht eines heranwachsenden Kükens bestimmen lasse, sei das Töten weiter rechtmäßig, urteilten die Richter.

Thema soll endlich „Geschichte sein“

Ein solches Verfahren gab es zwar auch schon zum Zeitpunkt des Urteils, allerdings argumentierte Klöckner, dass es noch nicht flächendeckend verfügbar sei. So begründet sie jetzt auch die lange Übergangszeit bis Ende 2021. Einige Supermarktketten halten den Geschlechtstest dagegen schon länger für praktikabel. So gibt es seit 2019 in zahlreichen Rewe- und Penny-Supermärkten Eier aus solchen Betrieben unter dem Namen „Respeggt“. Der Aufpreis beträgt nach Angaben des Unternehmens ein bis zwei Cent je Ei. Der Discounter Aldi kündigte im Frühjahr werbewirksam an, das Kükentöten komplett abschaffen zu wollen – allerdings erst ab 2022, dann also, wenn ohnehin das gesetzliche Verbot greifen wird.

Bauernpräsident Joachim Rukwied zeigte sich am Mittwoch kompromissbereit. „Ich sehne den Tag herbei, an dem dieses Thema endlich Geschichte ist. Praxistaugliche Verfahren zur Geschlechtsbestimmung sollten schnellstmöglich flächendeckend zum Einsatz kommen“, sagte er. Wichtig sei aber, dass die gesetzliche Regelung nicht durch den Einkauf von Eiern im Ausland unterlaufen werde. Auf diese Gefahr weist auch der Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft hin. Klöckners Gesetz dürfe nicht den Eindruck erwecken, das Problem sei bis Ende 2021 gelöst.

Im freien EU-Warenverkehr könnten zum Beispiel polnische oder niederländische Brütereien weiterhin männliche Küken töten und Eier hier anbieten. „Nur EU-Recht kann dieses Dilemma auflösen“, sagte Präsident Friedrich-Otto Ripke. Schon heute importiert Deutschland knapp 9 Milliarden Eier im Jahr, rund die Hälfte des gesamten Verbrauchs. Klöckner will im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft für einen breiten Ausstieg aus dem Kükentöten werben. Mit Frankreich hat sie schon einen Verbündeten – allerdings auch nur den.

SPD und Grüne kritisieren Klöckners Gesetzesentwurf nicht nur deshalb, weil laut Koalitionsvertrag das Kükentöten schon bis Mitte der Legislaturperiode beendet sein sollte. Sie fordern weitergehende Regelungen. Es brauche auch eine Haltungskennzeichnung für Eier in verarbeiteten Produkten, forderte etwa der Fraktionsvizevorsitzende der Grünen, Oliver Krischer. „Dort werden immer noch in großem Umfang Eier von Hühnern aus Käfighaltung eingesetzt. Wenn das dort drauf steht, werden weniger Käfigeier nachgefragt.“

Hinzu kommt, dass auch der Geschlechtstest in Eiern nicht unumstritten ist, weil er in der Regal am neunten Tag des Ausbrütens durchgeführt wird, die Embryos nach Meinung mancher Wissenschaftler aber schon ab dem siebten Tag schmerzempfindlich sind. Deshalb fördert das Bundeslandwirtschaftsministerium auch Betriebe, die männliche Küken mit großziehen, als „Bruderhähne“ oder „Zweinutzungshühner“. Deren Fleisch wird dann zum Beispiel in zerkleinerter Form in Hühnerfrikassee verwendet. Edeka vermarktet Eier aus solchen Betrieben unter dem Namen „Hähnlein“, Rewe nennt sie „Spitz und Bube“. Langfristig ruhen die Hoffnungen der Wissenschaft auf Hühnerrassen, bei denen die Hähne mehr Fleisch ansetzen. Das dürfte allerdings noch deutlich länger dauern als bis zum geplanten Kükentöten-Verbot Ende 2021.