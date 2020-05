Zukunft der EZB : Das Ende der Allmacht

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) aus dem Jahre 2015 schlägt immer noch hohe Wellen. Im Zentrum der auch in Deutschland sehr lebhaften Debatte steht das Verhältnis zwischen dem Europäischen Gerichtshof und dem Bundesverfassungsgericht, also letztlich die Frage nach der Gerichtshoheit in einem Staatenbund. Für die Praxis der Geldpolitik mindestens ebenso wichtig ist die Frage: Was bedeutet dieses Urteil für die künftige Geldpolitik in der Eurozone? Die Antwort könnte lauten: Auf kurze Sicht dürfte das Urteil die Geldpolitik der EZB in der Pandemie kaum beeinflussen.

Aber auf längere Sicht könnte das Karlsruher Urteil dazu beitragen, die vor allem aus deutscher Sicht in den vergangenen Jahren zunehmend entgrenzt wirkende Geldpolitik der EZB ein Stück weit einzuhegen. Das beginnt sich auch an den Finanzmärkten herumzusprechen. Mit seiner Entscheidung beschränke das Gericht die Unabhängigkeit der Geldpolitik, heißt es in einer Studie der Ratingagentur Standard&Poor’s.

Dass nun ausgerechnet in dem Land, in dem die Unabhängigkeit der Zentralbank als sankrosankt gilt, ein Gericht die Unabhängigkeit zumindest zu beschneiden scheint, gehört zu den bemerkenswerten Aspekten dieser Entscheidung. Nicht zuletzt daher kam das Karlsruher Urteil vor allem für ausländische Beobachter unerwartet, und es wird dort die Überzeugung zementieren helfen, die Deutschen seien nur so lange für die Unabhängigkeit der Geldpolitik, wie ihnen diese passe.

Aus praktischer Sicht hat das Urteil Folgen für die Geldpolitik. Kurzfristig geht es um die Frage, ob die Bundesbank weiterhin am immer noch laufenden Programm, das in der Fachwelt unter dem Kürzel „PSPP“ bekannt ist, teilnehmen kann. Im Rahmen dieses Programms kauft die Bundesbank am Markt Bundesanleihen an. Das Karlsruher Urteil verlangt in den kommenden drei Monaten einen von Bundesregierung und Bundestag zu überprüfenden Nachweis der Verhältnismäßigkeit der Anleihekäufe.