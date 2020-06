Exklusive Clubs in Hongkong : Die neuen Herren aus Peking

Herrlich. Der Blick des Unternehmers auf der Terrasse des Royal Yacht Club schweift über das Hafenbecken. Die Türme der Banken funkeln in der Sonne. Keine Wolke trübt den Himmel, der Kellner schenkt nach. Hongkong ist gerade der schönste Ort der Welt.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Nur das Knattern der Hubschrauber der Volksbefreiungsarmee stört. Alle zehn Minuten kreisen die Rotorblätter durch die Luft. Die Maschinen landen ein paar hundert Meter westlich, wo Carrie Lam ihr Büro hat, Regierungschefin der Sonderverwaltungszone in Chinas Süden. „Die neuen Herren aus Peking“, sagt der Unternehmer, als er wieder zu verstehen ist.

Die Gesten der Macht sind neu. Hongkong, fanden bis vor kurzem amerikanische Denkfabriken, sei der freieste Ort der Welt. Hier sind die Richter laut Verfassung unabhängig. Die Presse darf schreiben, was sie will. Das Kapital, wichtig für die Geschäftsleute im Club, kann über die Inselgrenzen hinaus- und hineingeschoben werden, wie es beliebt. In Festlandchina geht das alles nicht. Und dass die Kader aus dem Helikopter später im Club auf einen Drink vorbeischauen, ist auch eher unwahrscheinlich.

In Hongkongs Clubs ist die Stimmung angespannt

Ende Mai drang aus Chinas Hauptstadt kein Knattern nach Hongkong, sondern ein Erdbeben. Urplötzlich hatte in Peking die Führung befunden, dass die eigentlich autonome Stadt zweitausend Kilometer südlich ein Nationales Sicherheitsgesetz benötige. Nun dürfen bald zum ersten Mal in der Geschichte Hongkongs Agenten der chinesischen Staatssicherheit auf die Insel ziehen und Bürger festnehmen.

In Hongkongs Clubs ist die Stimmung angespannt. Mitglieder, die in den Yacht-Club einladen, bitten ihre Gäste, nicht zu viel Schwarzes anzuziehen: die Farbe der Protestbewegung, die die Stadt bis zum Ausbruch des Coronavirus acht Monate lang mit Massendemonstrationen und Straßenschlachten in Atem gehalten hat. Nur auf die Chaoten, beteuert Chinas Führung, ziele das neue Gesetz. Auf jene mit Vorstellungen über Unabhängigkeit dazu. Als ein Besucher mit dem Schriftzug „Free Hong Kong“ auf dem T-Shirt auftauchte, gab es im Yacht-Club einen Skandal.

Der Dresscode wird jetzt in Peking bestimmt, von Kadern, die die Leute in den Hongkonger Clubs nicht kennen – und nicht kennenlernen: Die Aufnahmegebühr für den exklusivsten Zirkel der Stadt ist unbekannt, die Aufnahme erfolgt ausschließlich per Einladung. Mitglieder können sich nicht erinnern, dass diese schon einmal einem Festlandchinesen zuteilgeworden ist.

„Essentiell fürs Geschäft und sozialen Status“

Als Chinas Kaiser nach dem Opiumkrieg Hongkong 1842 an die Briten abtreten musste, gab es auf der Insel keine Schulen und kein Krankenhaus. Nachdem die europäischen Eroberer gelandet waren, fanden sie, das Erste, was der Felsen brauchte, sei ein Herrenclub. So wie White’s im Londoner Stadtteil St. James’s, wo heute Prince Charles und William Mitglied sind. Noch heute ist im Hong Kong Club ein mit Vorhängeschlössern gesicherter Balkon für die Royals reserviert. Das macht Eindruck auf Kunden, ein wichtiger Grund für die Mitgliedschaft in den Hongkonger Clubs, die im Fall des Aberdeen Marina Club am Rand einer Bucht voller Superyachten 3,5 Millionen Hongkong-Dollar beträgt, umgerechnet 400000 Euro.

„Essentiell fürs Geschäft und sozialen Status“ sei eine Mitgliedschaft in den richtigen Clubs, unterrichtet der deutsche Makler Engel&Völkers Expat-Familien, bevor sie in Asiens Finanzhauptstadt ziehen. Beruhigend wirkt es zudem, im Country Club an der Südseite zum Rauschen der Wellen barfuß über den manikürten Rasen zu laufen.