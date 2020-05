Tata Consultancy Services : Das Homeoffice bleibt

Das indische Beratungshaus Tata Consultancy Services (TCS) hat im März mehr als 400.000 seiner 448.000 Mitarbeiter rund um die Welt – also mehr als 90 Prozent – ins Homeoffice schicken müssen. Nach der Aufhebung des Lockdowns wolle man die neue Arbeitsweise nicht ganz zurückdrehen: „Wir werden nicht dorthin zurückkehren, wo wir waren“, sagte TCS-Chef Rajesh Gopinathan bei der Vorstellung der Jahreszahlen.

Nur 25 Prozent ihrer Zeit sollen die Mitarbeiter im Jahr 2025 noch im Büro verbringen, teilte das indische Unternehmen mit. In der Corona-Krise habe man gute Erfahrung mit der neuen Arbeitsweise gemacht. Es sei Zeit für den Wandel, sagte Gopinathan. Der Schritt sei eine „Umstellung der bisherigen Arbeitsweise, die 20 Jahre lang Bestand hatte“, sagte ein Sprecher des Unternehmens der F.A.Z.

Der IT-Dienstleister mit Hauptsitz in Bombay erwirtschaftete im vergangenen Jahr erstmals einen Umsatz von mehr als 22 Milliarden Dollar. Der Großteil der Belegschaft arbeitet in Indien, wo seit dem 24. März ein Lockdown gilt. Die zusätzliche Ausgangssperre hat die indische Regierung gerade bis zum 18. Mai verlängert. Zudem hat die indische Regierung angeordnet, dass alle Angestellten eine „Tracing App“ herunterladen müssen.

Auf die indische Softwareindustrie dürfte die Ankündigung von TCS großen Einfluss haben. Bislang arbeiteten die Softwareentwickler der indischen IT-Industrie fast alle im Büro. In Deutschland arbeiten rund 2200 Mitarbeiter für TCS, derzeit fast alle von zu Hause aus. An seinen Einstellungsplänen will das Unternehmen trotz Corona-Krise im Wesentlichen festhalten: Im vergangenen Jahr hat TCS rund 40.000 Mitarbeiter neu eingestellt - die meisten davon Hochschulabsolventen. In diesem Jahr werde weiterhin in derselben Größenordnung geplant. In Deutschland plant TCS in diesem Jahr abermals mit knapp 100 Neueinstellungen.