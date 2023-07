Intensivpflegerinnen in einem Krankenhaus in Braunschweig Bild: dpa

Was ist das Hauptziel der Reform?

Das fünfzehnseitige Papier mit fünf Haupteckpunkten und zahlreichen Unterpunkten benennt als die drei wichtigsten Ziele die Versorgungssicherheit (Daseinsvorsorge), eine höhere Behandlungsqualität und Entbürokratisierung. Es gehe um eine „qualitativ hochwertige, flächendeckende und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung“. Auch die Gesundheitsminister des Bundes und der Länder unterstrichen bei der Vorstellung der Einigung am Montag, der Umbau diene in erster Linie den Patienten.

Stimmt es, dass es vor allem um die Patienten geht?

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Ja und nein, eigentlich dreht sich alles ums Geld. Im jetzigen, „alten“ System drohen zahlreiche Klinikpleiten, weshalb es als nicht mehr tragbar gilt. Zum April bezifferte die Deutsche Krankenhausgesellschaft das aufgelaufene Defizit aller Häuser auf fast 9 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Im ganzen Jahr werden annähernd 90 Milliarden Euro aus der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) für die stationäre Betreuung ausgegeben. Das entspricht einem Anteil von fast einem Drittel an den Gesamtausgaben der GKV und lässt die anderen Felder wie ambulante Versorgung oder Ausgaben für Arzneimittel weit hinter sich.

Werden Krankenhäuser geschlossen oder verkleinert?

Ja. Allen Berechnungen nach gehen viele Kliniken ohnehin insolvent, die Branche nennt das „kalte Strukturbereinigung“. Das Krankenhaussterben liegt an sinkenden Fallzahlen, steigenden Kosten und fehlendem medizinischen und pflegerischen Personal. Außerdem kommen die Länder ihren Investitionsverpflichtungen seit Jahren nur unzureichend nach. Das Eckpunktepapier will gegensteuern, indem es an die Zahlungspflicht der Länder erinnert und zugleich die Klinikstruktur angeht: Kleinere Häuser in der Fläche verlieren Stationen und Behandlungsrechte; hier soll stattdessen mehr gepflegt und ambulant behandelt werden. Es wird auch Schließungen und Zusammenlegungen geben: Kompliziertere Therapien, etwa von Krebs, werden in größeren Klinken zentralisiert. Da aber die alleinige Finanzierung nach Fallzahlen zugunsten fester Budgets zurückgefahren wird, kann sich die Reform für kleinere Einheiten, die zur Versorgungssicherheit gebraucht werden, durchaus lohnen. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sprach sogar von einer Art Bestandsgarantie für kleinere Anbieter, insbesondere in den dünn besiedelten neuen Bundesländern.

Was hat der Patient von der Reform?

Wenn sie richtig läuft, sehr viel. Am schnellsten wirken dürfte eine Veränderung, die gar nicht im Gesetz steht, weil die Bundesländer sie nicht wollten: die Veröffentlichung der Güte jeder einzelnen Klinik. Lauterbach will zur Aufklärung und Information der Patienten ein eigenes Transparenzgesetz initiieren, das bis zum Oktober im Bundesgesetzblatt stehen und zum 1. Januar 2024 in Kraft treten soll. Es wird die Kliniken je nach Ausstattung und Größe in Stufen einteilen, sogenannte Levels: von Grund- oder Primärversorgern (Level 1i und 1n), über Regel- oder Schwerpunktversorger (Level 2), Fachkliniken (Level F) bis hin zu Maximalversorgern wie Unikliniken (Level 3).