Durch den Kauf von First Data durch Fiserv ist in den USA ein Payment-Gigant entstanden, den kaum jemand kennt. Bild: AP

Das Investment-Thema „Mobile Payment“ mag in Deutschland bei vielen Anlegern seit dem Skandal um den Zahlungsabwickler Wirecard ein schwieriges geworden sein. Der ehemalige Dax-Konzern stand über Jahre in Deutschland wie kaum ein anderes Unternehmen so sehr für die Digitalisierung des Zahlungsverkehrs.

Am Ende haben viele private Investoren teils sehr große und schmerzhafte Kurs- oder gar Totalverluste mit Wirecard-Aktien erlitten. Das Thema „Mobile Payment“ ist damit aber nicht von der Bildfläche verschwunden. Im Gegenteil.

Trend zu einfachen Lösungen

Der Trend geht stärker denn je hin zu einfachen und sicheren bargeldlosen Bezahlmethoden – auch weil das Handy den Geldbeutel immer mehr ersetzt. Technologien wie Near Field Communication (NFC) oder Apps, die einen Bezahl-Code generieren, machen es möglich. So haben sich beispielsweise mobile Bezahlmethoden wie Apple Pay schnell etabliert.

Ein Profiteur dieser Entwicklung ist ein amerikanisches Unternehmen, das viele deutsche Anleger nur bedingt auf der persönlichen Watchlist haben – das aber seit mehr als drei Jahrzehnten erfolgreich im Bereich Finanztechnologie aktiv ist. Der Finanzdienstleister Fiserv.

Die Größe ist Trumpf

Gerade in den Vereinigten Staaten ist im Bereich Finanztechnologie die Größe Trumpf. Fiserv kann da mithalten. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Informationsmanagement- und E-Commerce-Systemen. In der mehr als 30-jährigen Geschichte haben sich die Amerikaner still und leise an die Spitze der Branche gearbeitet.

Fiserv wurde 1984 gegründet und wuchs seither durch viele große sowie kleine Übernahmen in der Finanzindustrie Jahr für Jahr. Im Jahr 2019 gab es den ganz großen Deal: Fiserv übernahm den Zahlungsabwickler First Data, den damals führenden Anbieter von Onlinebanking, Onlinerechnungsbezahlungsdiensten und Software für die Scheckabrechnung und Lastschriftverfahren. Die Übernahme war 22 Milliarden Dollar schwer – es war eine der größten Fintech-Übernahmen überhaupt. First Data ist hierzulande vielleicht dem ein oder anderen durch die Marke Tele Cash bekannt.

12.000 Finanztransaktionen pro Sekunde

Heute zählen zum Fiserv-Kundenkreis neben Banken ebenso viele Investmentgesellschaften und sogar die staatliche amerikanische Finanzagentur. Unterstützt werden die Kunden dabei von mehr als 40.000 Mitarbeitern des Unternehmens in mehr als 80 Ländern, die für 12.000 Finanztransaktionen pro Sekunde verantwortlich sind.

Operativ lässt sich der Erfolg ebenfalls messen. Die jüngst veröffentlichten Zahlen zum ersten Quartal waren gut und teils über den Erwartungen. Der Umsatz stieg im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10 Prozent auf 4,55 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie stieg derweil im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13 Prozent auf 1,58 Dollar.

8 bis 9 Prozent organisches Wachstum

Fiserv hob nun den Ausblick für das Gesamtjahr 2023 an und erwartet ein organisches Umsatzwachstum von 8 bis 9 Prozent und einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 7,30 bis 7,40 Dollar, was einem Wachstum von 12 bis 14 Prozent entspricht.

Es ist bei Fiserv keineswegs nur die Marktstellung, die spitzenmäßig ist – auch der langfristige Kursverlauf kann sich sehen lassen. Eine Geldanlage in Höhe von 10.000 Euro brachte auf Dekadensicht bis heute mehr als 64.000 Euro ein – und auch kurzfristige Investments über ein, zwei bis drei Jahre brachten mehr als 10 Prozent ein.

Die Aktie befindet sich charttechnisch seit Mitte März im langfristigen Aufwärtstrend (gemessen an der 200-Tage-Linie) und notiert aktuell bei Kursen um die 120-Dollar-Marke, während der Fair Value beispielsweise aktuell von Morningstar bei 135 Dollar gesehen wird.