Das große Ladensterben : Jetzt trifft es auch die Zeil

Mit den Bauern kommt die Gewissheit, dass hier vieles möglich ist. Jeden Samstagmorgen rücken sie an, fahren ihre Transporter auf die Konstablerwache am Ende der Frankfurter Einkaufsmeile Zeil, klappen ihre Läden hoch, bauen ihre Stände auf. Wenig später liegt der Geruch von frischen Backwaren und Blumen, von Grillwürstchen, Fisch und Apfelwein in der Luft – und eine Einkaufsidylle, wie man sie vom Dorf kennt: Alles, was man hier riechen, tasten, schmecken kann, kommt aus der Region und wird von den Erzeugern selbst verkauft.

Maja Brankovic Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, zuständig für „Der Volkswirt“. F.A.Z.

Zum Treffpunkt der Einheimischen ist der „Konsti-Markt“ geworden, seit vor 31 Jahren fünf Landwirte aus der Region die ersten Stände auf dem schmucklosen, gegenüber der Fußgängerzone leicht erhöhten Plateau in der Innenstadt aufbauten. Seither füllen die Bauern den Platz zweimal in der Woche mit Leben. Das Publikum ist gemischt: Studenten, Rentner, schicke Damen, junge Familien, samstags auch Eintracht-Fans, wenn ein Heimspiel des Fußball-Erstligisten ansteht, und donnerstags die Geschäftsleute aus den umliegenden Büros. Natürlich hat das Virus auch auf dem Konsti-Markt vieles verändert. Das Gesellige ist dem gezielten Einkaufen gewichen, statt lebhaftem Gewusel sieht man nun Menschen mit Mundschutz, wie sie, mit gebotenem Abstand, in langen Schlangen stehen. Der Ausschank war wochenlang verboten, ist seit kurzem aber wieder erlaubt, wenn auch streng kontrolliert hinter Absperrbändern. Der Verzehr von Speisen auf dem Markt dagegen ist nach wie vor tabu. Wer seine Waffel essen möchte, solange sie noch dampft, muss auf den Treppenstufen zum Plateau Platz nehmen. Das tun die Marktbesucher. Ein Standbesitzer sagt: Corona hat die Umsätze gedrückt, aber auf die Stammkunden ist Verlass.