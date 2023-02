Während in der türkisch-syrischen Erdbebenregion nur noch wenige Überlebende, dafür aber umso mehr Tote geborgen werden, geht die türkische Polizei hart gegen Plünderer vor und nimmt Bauunternehmer im Auftrag der Justiz wegen Pfuschs und Verstößen gegen die Bauvorschriften fest. Vielfach sind auch eine Woche nach den Erdstößen Straßen schwer passierbar, bleibt die Versorgung mit Strom und Gas wegen zerstörter Infrastruktur unterbrochen.

Immerhin läuft seit Sonntag der Export aserbaidschanischen Öls über den Hafen von Ceyhan wieder. Der seit Mitte voriger Woche ausgesetzte Aktienhandel an der Börse Istanbul soll am Mittwoch wieder aufgenommen werden. Das Feuer im Container-Hafen von Iskenderun wurde auch mithilfe russischer Löschflugzeuge ausgetreten.

Doch bleibt die Höhe der wirtschaftlichen Schäden durch die Verwüstungen einstweilen unklar. Die geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgiewa, sagte, die Erdbeben hätten „eine enorme Tragödie für die Menschen gebracht, aber auch sehr bedeutende Auswirkungen auf die türkische Wirtschaft“. Die Ratingagentur Fitch hatte die Schäden auf bis zu 4 Milliarden Dollar geschätzt. Jetzt veröffentlichten türkische Fachleute weitaus höhere Annahmen von mehr als 80 Milliarden Dollar.

Abwanderungswelle befürchtet

Zu dem Ergebnis kommt der Türkische Wirtschaftsverband Türkonfed, der sich als regierungsunabhängig bezeichnet und angibt, mehr als 50.000, vor allem kleine Unternehmen zu vertreten. Auf Basis der Erfahrungen des Marmara-Erdbebens aus dem Jahre 1999 sei damit zu rechnen, dass bei dem jüngsten Beben im Südosten der Türkei mehr als 72.000 Tote und 193.000 Verletzte zu beklagen seien. Den wirtschaftlichen Schaden schätzt der Verband in einer Modellrechnung auf 84 Milliarden Dollar. Das entspräche grob gerechnet einem Zehntel der türkischen Wirtschaftsleistung des Jahres 2021 in Höhe von 819 Milliarden Dollar.

Das Gros des wirtschaftlichen Schadens betrifft demnach mit knapp 71 Milliarden Dollar den Verlust an Wohnraum. Auf weitere 10 Milliarden Dollar beziffern die Autoren den Einbruch im Volkseinkommen und weitere 3 Milliarden Dollar veranschlagen sie für den Verlust an Arbeitstagen. In den 10 vom Beben betroffenen, zuletzt deutlich gewachsenen Provinzen soll knapp ein Zehntel der türkischen Wirtschaftsleistung erarbeitet worden sein.

Als Folge des Bebens, das Hunderttausende Menschen obdachlos gemacht hat, erwarten die Türkonfed-Autoren eine Abwanderungswelle. Zudem dürfte der Staatshaushalt wegen der Hilfsmaßnahmen und des von Präsident Recep Tayyip Erdogan angekündigten zügigen Wiederaufbaus der zerstörten Region tiefer als erwartet mit mehr als 5,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ins Minus geraten.

Der Haushalt war bereits durch kurzfristige Sozial- und Ausgabenprogramme Erdogans, der am 14. Mai als Präsident wiedergewählt werden will, belastet worden. Wegen der hohen Inflation von zuletzt immer noch 58 Prozent hatte er Mindestlöhne und Pensionen angehoben und zahlreiche andere Hilfsaktionen von verbilligten Krediten für Hauskäufer, dem teilweisen Erlass von Steuer- und anderen Staatsschulden bis hin zur Frühpensionierung von bis zu 2 Millionen Menschen ins Werk gesetzt.

Staatshaushalt angespannt

Ohne die Türkei namentlich zu nennen, hatte IWF-Chefin Georgiewa am Sonntag die Staatsverschuldung in einigen Staaten des Nahen Ostens und Nordafrikas (MENA) „besorgniserregend“ genannt und eine widerstandsfähigere Fiskalpolitik mit höheren Steuereinnahmen verlangt, damit die Staaten sich vor Schocks in unsicheren Zeiten schützen könnten. Zudem sei die Inflation in der Region „noch viel zu hoch“.

Die Folgen des Erdbebens dürften den türkischen Haushalt zusätzlich anspannen. Allerdings ist die Staatsverschuldung mit um die 40 Prozent im internationalen Vergleich eher gering. Zudem konnte sich die Türkei auf internationale Hilfe verlassen: Golfstaaten und andere haben bei der Währungskrise mit hohen Kreditlinien ausgeholfen. Vorige Woche kündigte die Weltbank an, weitere 1,7 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen.

Manche Experten erwarten nach einem Dämpfer der Wirtschaftsaktivität bald wieder einen verstärkten Anstieg – wegen der Behebung der Erdbebenschäden. Investitionen des öffentlichen und privaten Sektors in den Wiederaufbau könnten das BIP-Wachstum ankurbeln, sagte IWF-Direktor Mahmoud Mohieldin am Rande des arabischen Fiskalforums.

Schlechte Neuigkeiten vom Außenhandel

Der Wirtschaftsverband Türkonfed warnt allerdings, schon vor dem Erdbeben sei die Lage vieler Betriebe trist gewesen. Nun kämen weitere Probleme hinzu, wie Standortverlagerungen, der Verlust von Fachkräften, ein verändertes Verbraucherverhalten, Unterbrechungen der Lieferketten. Hier müsse der Staat „spezielle Maßnahmen“ für kleine und mittelgroße Unternehmen entwickeln.

Auch aus makroökonomischer Perspektive gab es zu Wochenbeginn schlechte Neuigkeiten: Das türkische Leistungsbilanzdefizit ist laut Notenbank im Dezember 2022 auf 5,9 Milliarden Dollar gesprungen. Der damit im 14. Monat in Folge gestiegene Fehlbetrag lag um 2,7 Milliarden Dollar über dem Vorjahreswert und über den Erwartungen.

Die Lira war mit Kursen um 18,84 Lira je Dollar weiter schwach, stabilisierte sich allerdings zum Euro auf Kurse um 20,12 Lira, deutlich unter dem unlängst erreichten Rekord von 20,74 Lira je Euro.