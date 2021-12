Ende der Sowjetunion : Der Niedergang der Planwirtschaft

Seit ihren Anfängen war die Planwirtschaft Faszinosum und Zankapfel zugleich. Der Erste Weltkrieg machte eine umfassende Planung von Millionen Menschen zum praktischen Thema. Warum nicht auch den Frieden planen, wenn man einen so komplexen vierjährigen Krieg planen konnte? Darüber wurde in Mitteleuropa gleich nach Kriegsende leidenschaftlich diskutiert. Der österreichische Ökonom Ludwig von Mises löste 1920 mit einem ersten Beitrag eine Lawine an Publikationen aus, der jüngere Österreicher Friedrich A. von Hayek verfeinerte das Argument gegen die Überlegenheit der Planwirtschaft in den 1930er und 1940er Jahren, auch wenn der Zweite Weltkrieg bei vielen für neue Faszination für die Wirtschaftsordnung der siegreichen Sowjetunion sorgte.

Ging die Sowjetunion wirtschaftlich an den Problemen unter, welche die Österreicher der Planwirtschaft attestierten? Mises und Hayek betonten, dass Kriegs- und Friedenswirtschaft wenig gemein haben. Während im Krieg das für alle geltende Ziel in der Unterwerfung des Gegners besteht, gelten im Frieden die Ziele von Millionen von Haushalten und Unternehmen. Und diese Ziele sind dynamisch, denn Haushalte und Unternehmen suchen ständig nach neuen Möglichkeiten, die Knappheit besser zu bewältigen. Die Planwirtschaft aber hat gerade mit Dynamik fundamentale Pro­bleme. Die Planer müssen, um planerisches Chaos zu verhindern, die Neuerungen der Haushalte (etwa neue Geschmäcker) missachten und diejenigen der Ingenieure (etwa neue Technologien) unterdrücken. Wissenschaftlich war die Sowjetunion ein Gigant, ihre Wirtschaftsordnung vermochte es aber nicht, die Ideen der eigenen Wissenschaftler in einen höheren Lebensstandard umzuwandeln.