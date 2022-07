Umstrittene Technik : Das Ausland macht Tempo mit der Atomkraft

In Deutschland wächst der Druck auf die Ampelkoalition, die Laufzeit der drei verbliebenen Atomkraftwerke zu verlängern. Andere Länder machen es vor: In Japan sollen alte Reaktoren wieder ans Netz, in Frankreich sogar neue entstehen.

Der Druck auf die Ampelkoalition, die verbliebenen drei Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, nimmt immer mehr zu. „Es geht nicht darum, die Grundsatzentscheidung infrage zu stellen“, sagte Andreas Jung, klimapolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, am Freitag im „Deutschlandfunk“. „Aber wollen wir wirklich in dem Winter, in dem die Regierung eine Energienotlage fürchtet, die drei bestehenden Kernkraftwerke abstellen?“ Eine vorübergehende Verlängerung sei „selbstverständlich machbar“. Auch die Gasherstellung aus Biomasse sollte seiner Ansicht nach stärker genutzt werden. Am Donnerstag hatte sich Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) dafür ausgesprochen, die Atomkraftwerke „notfalls“ länger laufen zu lassen. In der Bundesregierung führen allerdings die Grünen die dafür zuständigen Ministerien. Sowohl Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck als auch Umweltministerin Steffi Lemke lehnen eine Nutzung der Atomkraft über das Jahresende hinaus ab.

Japan macht gewissermaßen vor, wovor Deutschland bislang zurückschreckt. Dort setzt man wieder auf die Kernenergie. Ministerpräsident Fumio Kishida hat nun zugesichert, bis zum Winter mindestens neun Reaktoren am Netz haben zu wollen, um eventuelle Versorgungsengpässe zu vermeiden und die Sorgen in der Bevölkerung vor dem Energiepreisanstieg zu dämpfen. Die Kraftwerke sind ohnehin schon wieder zugelassen, liefern derzeit aber etwa wegen Wartungsarbeiten keinen Strom. Die Versorger hatten schon geplant, die Kraftwerke bis zum Winter wieder in Betrieb zu nehmen.

Maximale Nutzung der Kernkraft in Frankreich

Die Ankündigung des Ministerpräsidenten erhöht den Druck auf die Versorger. Seit der Kernschmelze in Fukushima Daiichi im Jahr 2011 sind in Japan zehn Atomreaktoren wieder ans Netz gegangen. Derzeit sind davon aber nur fünf in Betrieb, während die anderen gewartet oder aufgerüstet werden. Kishidas Liberaldemokraten wollten in den Jahren nach der Fukushima-Katastrophe die Atomenergie nur noch in einem geringen Umfang nutzen. Nun setzt der Ministerpräsident auf die maximale Nutzung der Kernkraftwerke, solange das sicher möglich sei. Wie in Deutschland hat auch die Regierung in Tokio zum Energiesparen aufgerufen. Zugleich mahnt sie, auf die Klimaanlagen wegen der Hitze nicht zu verzichten.

Frankreich, das mit 56 Reaktoren so stark auf die Atomkraft setzt wie kein anderes Land in Europa, lässt jetzt auf Drängen des nationalen Stromnetzbetreibers drei Anlagen am Netz, obwohl die momentane Hitze und die fehlende Kühlung aus den Flüssen eigentlich deren Abschaltung erfordert. Betroffen sind die Kraftwerke Golfech und Blayais im Südwesten sowie Saint-Alban im Südosten des Landes. Es gehe darum, „das Stromnetz sicher zu verwalten und den Stromfluss auf den Leitungen bestmöglich zu kontrollieren“, teilte der Stromnetzbetreiber mit. Die Ausnahmeregelung soll bis zum 8. August gelten. Die „vorübergehende Änderung der Temperaturgrenzwerte“ ist auf Antrag bei der Atomaufsichtsbehörde möglich, wenn der Kraftwerksbetrieb für den Betrieb des Stromnetzes erforderlich ist.

Neuartige Minireaktoren sollen entstehen

Frankreichs Regierung sieht sich dank der heimischen Kernkraftwerke und geringeren Abhängigkeit von Öl und Gas aus dem Ausland im Vorteil gegenüber Deutschland – in der aktuellen Energiekrise, aber auch langfristig. „Die Kernenergie ist eine nachhaltige Lösung in Frankreich und in anderen europäischen Ländern“, sagte Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag. Mindestens sechs neue Reaktoren will er bauen, die reguläre Laufzeit auf mehr als 50 Jahre erhöhen und zudem die Entwicklung neuartiger Minireaktoren fördern.

Dennoch drohen auch Frankreich auf kurze Frist Versorgungsengpässe: Der Gasbezug per Pipeline aus Russland ist versiegt, zudem ist wegen Wartungsarbeiten und technischer Probleme derzeit nur die Hälfte des Kernkraftwerkparks am Netz. Deshalb wurden das eigentlich schon abgeschaltete Kohlekraftwerk Cordemais für den Winter in Bereitschaft versetzt und die Laufzeit des zweiten verbleibenden Kohlekraftwerks in Cordemais an der Loire verlängert.

Abgeschaltete Kernkraftwerke wie in Japan wieder hochzufahren ist in Frankreich kein Thema. Dafür infrage kämen ohnehin nur die beiden Reaktoren in Fessenheim im Elsass, die im Jahr 2020 vom Netz gingen. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen fordert seit Monaten, das Kraftwerk wieder in Betrieb zu nehmen. Doch die Regierung will keine Renaissance für Fessenheim. Zum einen seien die Vorbereitungen für den Rückbau in vollem Gange, zum anderen wolle man mit dem deutschen Nachbarn auf der anderen Rheinseite keinen Konflikt provozieren.