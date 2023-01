Gesetze 2023 : Das ändert sich

Gas- und Strompreisbremse

Energie hat sich mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine drastisch verteuert. Mithilfe von Gas- und Strompreisbremsen sollen Verbraucher, kleine und mittlere Un­ternehmen sowie Pflege- und Bildungseinrichtungen von den hohen Energie­preisen entlastet werden. Die Preisbremsen werden im März in Kraft treten, gelten aber rückwirkend vom 1. Januar an. Gaskunden zahlen dann für 80 Prozent ihres bisherigen Verbrauchs einen Bruttopreis von 12 Cent je Kilowattstunde; für Strom sind es maximal 40 Cent je Kilowattstunde. Die Preisbremsen sind bis zum 30. April 2024 befristet.

Schneller Ausbau der Erneuerbaren

Katja Gelinsky Wirtschaftskorrespondentin in Berlin
Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft.

Zum 1. Januar treten zahlreiche Änderungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) in Kraft. Das EEG ist das zentrale Gesetzespaket, damit Deutschland klimaneutral wird. Schon seit dem Sommer gilt, dass die Erzeugung der Erneuerbaren im überragenden öffentlichen Interesse liegt und der öffentlichen Sicherheit dient. Nun wird unter anderem die Vorgabe in Kraft treten, dass der Anteil der erneuerbaren Energien bis 2030 auf mindestens 80 Prozent steigen soll – das wäre fast eine Verdoppelung des Anteils am Gesamtstromverbrauch. Dafür werden die Ausbau­pfade, Strommengenpfade und Ausschreibungsmengen für die Windenergie an Land und die Solarenergie erhöht. Auch sollen Wind- und Solarprojekte von Bürgerenergiegesellschaften unbürokratischer realisiert werden können. Um die Akzeptanz vor Ort zu stärken, ist außerdem eine bessere finanzielle Beteiligung der Kommunen bei Windenergie vorge­sehen.

Mehr Windräder

Auch die Länder werden in die Pflicht genommen. Am 1. Februar tritt das „Wind-an-Land-Gesetz“ in Kraft. Da­nach müssen die Länder bis Ende 2032 2 Prozent der Bundesfläche für die Windenergie ausweisen. Gegenwärtig sind es in ganz Deutschland nur 0,8 Prozent, davon sind nur 0,5 Prozent tatsächlich verfügbar. Vom 1. Januar an wird es außerdem einen neuen Rechtsrahmen für die Offshore-Windenergie geben. Die Ausbauziele der Windenergie auf See werden auf 30 Gigawatt bis zum Jahr 2030 und auf 40 Gigawatt bis 2035 erhöht. Die bisherigen Zielmarken wa­ren 20 Gigawatt bis 2030 und 40 Gigawatt bis 2040.

Energieeffizienz von Neubauten

Zum 1. Januar tritt die novellierte Bundesförderung für effiziente Gebäude in Kraft. Für Neubauten wird das „Effizienzhaus-55“ zum gesetzlichen Förderstandard – das noch bis Ende Januar 2022 massiv gefördert worden war. Verschärft werden die Anforderungen an den Primärenergiebedarf: Betrug der zulässige Jahres-Primärenergiebedarf für Neubauten bisher 75 Prozent des Primärenergiebedarfs des Referenzgebäudes, gilt künftig die Marke 55 Prozent.

Förderung von Photovoltaik

Für Photovoltaikanlagen entfällt die Pflicht zur Begrenzung der Einspeiseleistung auf 70 Prozent der Nennleistung, sodass mehr Strom eingespeist werden kann. Verbraucher müssen den Netzbetreibern auch keine Fernsteuerbarkeit mehr gewähren. Außerdem ist auf die Erträge kleinerer Photovoltaikanlagen keine Einkommensteuer zu zahlen, und bei der Anschaffung entfällt die Mehrwertsteuer. Auch die Vergütungssätze für den eingespeisten Strom wurden für 2023 angehoben.

Vermieter werden an Kosten beteiligt

Bislang mussten die Klimaabgabe für Öl- und Gasheizungen allein die Mieter zahlen. Mit Beginn des neuen Jahres werden die Vermieter abhängig von der Gebäudeeffizienz an den Kosten beteiligt. Je mehr Energie ein Gebäude je Fläche verbraucht, desto mehr muss der Vermieter zahlen. Nach dem zugrundeliegenden Stu­fenmodell kann sein Kostenanteil künftig zwischen null Prozent bei top­sanierten Gebäuden und 95 Prozent bei unsanierten Gebäuden liegen.