Australischer Bundesstaat : 4000 Dollar für einen Arzt – pro Tag

Als Arzt reich werden – nie war es leichter als heute. Vor allem, wenn man bereit ist, dafür in einen entlegenen Minenort im Westen Australiens zu gehen. Weil dort extremer Ärztemangel herrscht, werden den Helfern in Weiß durchaus 4000 australische Dollar geboten. Am Tag. Rechnet man Steuernachlässe, das oft gestellte Auto, eine kostenlose Wohnung und die übernommenen Flugkosten ein, kommt der Arzt am Ende der Welt durchaus auf mehr als eine Million australische Dollar (628.113 Euro) im Jahr.

Die aber gibt es nur für jene, die einiges auf sich nehmen. Denn der Bundesstaat Western Australia hat sich vor zwei Jahren von der Welt abgeschottet. Er glaubt, sich das leisten zu können, weil sein Einkommen durch das Fördern und Verschiffen von Erz und anderen Rohstoffen weiter fließt. Ministerpräsident Mark McGowan will mit dem Einreiseverbot seine 2,7 Millionen Bürger – etwa so viele, wie in Hamburg und Köln zusammengenommen auf einer Fläche fast achtmal so groß wie Deutschland – vor Corona schützen. Der mindestens sehr selbstbewusste Vorstandsvorsitzende der Fluggesellschaft Qantas Airways, Alan Joyce, schäumte hingegen am Freitag vor Wut. Der Ire in australischen Diensten verstieg sich zum Vergleich mit einer der schlimmsten Diktaturen der Welt: „Man kann ja nicht mal mehr in seinem eigenen Land reisen. Es beginnt, ein bisschen wie Nordkorea auszusehen.“