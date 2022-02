Anstieg auf 12 Euro : Darum lindert der Mindestlohn kaum Armut

Aktualisiert am

Arbeitnehmer erhalten ab Oktober mindestens 12 Euro in der Stunde. Wer arm ist, hat davon allerdings oft wenig.

Ab Juli mehr Stundenlohn und ab Oktober noch einmal: Ein Friseur in Frankfurt beim Haarschneiden. Bild: Lucas Bäuml

Mit der Kabinettssitzung am Mittwoch ist aus einem Wahlversprechen der SPD ein Gesetzgebungsprojekt der Bundesregierung geworden: Der allgemeine Mindestlohn soll zum 1. Oktober durch eine außerordentliche Erhöhung auf 12 Euro je Stunde steigen. Das sind 2,40 Euro oder 25 Prozent mehr als im Oktober 2021. So sieht es der nun von der Ampelregierung auf den Weg gebrachte Entwurf von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) vor. Er greift dafür auch in den bisher gültigen Beschluss der Mindestlohnkommission ein, der für die Zeit von Juli bis Dezember 10,45 Euro Mindestlohn vorsieht.

„Ein armutsfester Mindestlohn ist eine Frage der Leistungsgerechtigkeit und des Respekts vor ehrlicher Arbeit“, erklärte Heil dazu. Außerdem seien die 12 Euro „aus ökonomischer Sicht von Vorteil“, so der Minister. „Damit stärken wir die Kaufkraft und geben einen wichtigen Impuls für die wirtschaftliche Erholung.“ Sein Gesetzentwurf begründet die Erhöhung auch mit dem beschleunigten Preisauftrieb, der „die Geeignetheit des Mindestlohns“ in seiner bisherigen Höhe in Frage stelle. Die Erhöhung betrifft dem Entwurf zufolge 6,2 Millionen Beschäftigte direkt, da deren Löhne bisher unter 12 Euro liegen. Die Mehrkosten für die betroffenen Betriebe werden auf 5,6 Milliarden Euro im Jahr 2023 geschätzt.