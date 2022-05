Finanzierung des ÖPNV : Darum geht es beim Streit um das 9-Euro-Ticket

Der Staat subventioniert den Öffentlichen Nahverkehr jedes Jahr in Milliardenhöhe. Dabei gibt der Bund deutlich mehr dazu als die Länder – obwohl der Betrieb von Bussen und Bahnen in deren Verantwortungsbereich liegt. Das hat eine Umfrage der F.A.Z. ergeben, an der sich fast alle Bundesländer beteiligt haben. Nur drei Länder, Sachsen-Anhalt sowie die beiden Stadtstaaten Hamburg und Bremen, konnten oder wollten keinerlei Angaben dazu machen, wie hoch ihr Anteil an der Finanzierung des Öffentlichen Nahverkehrs ist.

Die Umfrage offenbarte auch, dass die Eigenleistung der Länder sehr unterschiedlich ausfällt. Einige Regionen, darunter Nordrhein-Westfalen und vor allem Berlin investieren wesentlich mehr in den Öffentlichen Nahverkehr als der Bund. Ihre Investitionen übersteigen die Unterstützung aus der Hauptstadt mitunter um das Doppelte. In anderen Bundesländern etwa Brandenburg oder vor allem Mecklenburg-Vorpommern ist das Gegenteil der Fall, sie stecken nur einen Bruchteil dessen hinein, was der Bund dazu gibt. Besonders im Osten des Landes scheinen Busse und Bahnen keinen besonders hohen Stellenwert zu haben. Dort investieren die Landesregierungen verhältnismäßig wenig Geld in den Betrieb und den Ausbau des Netzes.

Auf Seiten der auskunftswilligen Länder summierte sich das auf rund 7 Milliarden Euro im Jahr 2021, während der Bund insgesamt rund 9,3 Milliarden Euro überwiesen hat. In diesem Jahr werden es 9,4 Milliarden Euro sein. Hinzu kommen 1,6 Milliarden Euro als Teil eines „Rettungsschirms“, der die Verluste während der Corona-Pandemie ausgleichen soll. Die Länder geben den gleichen Betrag dazu.

Die Finanzierung des Öffentlichen Nahverkehrs ist aktuell wieder Anlass für erbitterten Streit zwischen Bund und Ländern. Grund dafür ist die Einführung des 9-Euro-Tickets in zwei Wochen, die in den nächsten Tagen von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden soll. Der Bund hat versprochen, die Kosten für die dreimonatige Rabattaktion zu übernehmen und hat dabei die erwarteten Ticketausfälle zugrunde gelegt, also 2,5 Milliarden Euro. Das ist den Ländern allerdings zu wenig.

Sie argumentieren damit, dass in den vergangenen Monaten die Inflation auch bei ihnen voll zugeschlagen hat: Höhere Kosten vor allem beim Personal und für Energie sorgten für ein weiteres Loch von 1,5 Milliarden Euro, das ebenfalls der Bund zu stopfen habe. Bayern und Bremen haben dabei am Wochenende sogar gedroht, das prestigeträchtige Projekt der Ampel-Regierung zur Entlastung der Verbraucherinnen und Verbraucher in der Länderkammer platzen zu lassen, sollte sich der Bund nicht bereit erklären, weiteres Geld beizusteuern. Bremen hat derzeit den Vorsitz in der Verkehrsministerkonferenz und sieht sich deshalb als Sprachrohr der Länder in der Auseinandersetzung mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP).

Der Subventionsstreit ist nicht neu

Der Streit über zusätzliche Subventionen vom Bund währt indes schon viel länger. Bereits seit den neunziger Jahren ist der Bund verpflichtet, den Ländern jährlich Milliardensummen für den Betrieb des Schienennetzes im Nahverkehr zu überweisen. Die Verpflichtung ist sogar im Grundgesetz verankert. Während die Lasten beim Rettungsschirm gleichmäßig verteilt sind, klaffen die Beiträge zur normalen Finanzierung wie in der Tabelle dargestellt mitunter weit auseinander.

Gesetzlich festgelegt ist nur, dass der Bund die Ländern unterstützen muss. Umgekehrt sind die Länder aber nicht verpflichtet, dem Bund Rechenschaft über die Verwendung der Mittel abzulegen – und ob sie überhaupt in den Öffentlichen Nahverkehr fließen. Das hat zuletzt auch der Bundesrechnungshof kritisiert und mehr Transparenz in dem Bereich angemahnt.

Schon in der vorangegangenen Legislaturperiode hat der Gesetzgeber entschieden, die Regionalisierungsmittel „dynamisch“ anzulegen und jährlich zu erhöhen, auch um den gewünschten Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs finanzieren zu können. Die Entscheidung für die veranschlagte Erhöhung lag jedoch deutlich vor den drastischen Preisanstiegen der vergangenen Monate. Auf der letzten Verkehrsministerkonferenz Anfang Mai kam es in dieser Frage deshalb zu einem offenen Schlagabtausch zwischen den Ländern und dem Bundesverkehrsminister. Wissing pocht darauf, dass erst einmal die Länder ihre Finanzen offen legen und eine Arbeitsgruppe bis Herbst Qualitätsstandards festlegt. Zumindest was die Offenlegung der Finanzen angeht, sind dazu offenbar noch nicht alle Länder bereit.