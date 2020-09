F.A.Z. exklusiv : „Daimlers Diesel genügen den Richtlinien“

Aktualisiert am

Renata Jungo-Brüngger sorgt bei Daimler dafür, dass sich alle an die Unternehmensregeln halten. Bild: Patrick Junker

Als Vorstand für Integrität und Recht hat Renata Jungo Brüngger gerade mehrere Diesel-Verfahren gegen Daimler in Amerika befriedet. Ihren Einsatz für mehr Regeltreue sieht sie aber nicht am Ende. Im Gespräch berichtet sie von Herausforderungen in einem globalen Unternehmen.