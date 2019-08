https://www.faz.net/-gqe-9q50l

Dänische Insel : Will Trump Grönland kaufen? Aktualisiert am 16.08.2019 - 08:19 Bildbeschreibung einblenden Gehört dieses schöne Fleckchen Erde bald zu Amerika? Bild: Reuters Grönland gehört zu Dänemark, erhält viel finanzielle Unterstützung aus Kopenhagen – ist innenpolitisch aber weitgehend unabhängig. Jetzt hat offenbar Amerikas Präsident ein Auge auf die Insel geworfen. Warum? Beitrag weitersagen Permalink: https://www.faz.net/-gqe-9q50l Weitersagen abbrechen Der amerikanische Präsident Donald Trump denkt offenbar darüber nach, Grönland zu kaufen. Wie das Wall Street Journal unter Berufung auf nicht näher beschriebene Informanten schreibt, habe Trump immer wieder einen Kauf der Insel ins Gespräch gebracht. Zudem habe er seine Berater die Umsetzbarkeit der Idee überprüfen lassen. Einige seiner Berater sind dabei, so berichtet es die Zeitung, zu dem Schluss gekommen, dass Grönland aufgrund seiner vielen natürlichen Ressourcen und seiner Lage für die Vereinigten Staaten wirtschaftlich und militärisch interessant sei. Andere hätten die Idee als „flüchtige Faszination“ abgetan. „Denkt ihr, das würde funktionieren?“ Grönland gehört zu Dänemark, hat aber weitgehende Autonomie. Im Norden der Insel betreiben die Vereinigten Staaten eine Militärbasis. Dem Bericht zufolge zahlt Dänemark Grönland jedes Jahr etwa eine halbe Milliarde Euro an Unterstützung, was 60 Prozent des Budgets der Insel entspreche. Dänemark sei in finanziellen Schwierigkeiten wegen dieser Unterstützung, sagte Trump dem Bericht zufolge im vergangenen Frühling während eines Abendessens. Daraufhin habe er die Runde in eher scherzhaftem Ton gefragt: „Was haltet ihr davon? Denkt ihr, das würde funktionieren?“ Auf Grönland, das etwa sechsmal so groß ist wie Deutschland, leben nur 56.000 Menschen. Grönland ist weitgehend unabhängig, die Außen- und Sicherheitspolitik wird jedoch von Kopenhagen aus gesteuert. Mehr zum Thema 1/ Der Kauf Grönlands wird mit dem Erwerb Alaskas im Jahr 1867 verglichen. Damals kauften die Vereinigten Staaten dem russischen Kaiserreich die dünnbesiedelte Region ab. Sollte er den Plan tatsächlich verfolgen, wird der amerikanische Präsident bald Gelegenheit bekommen, die Idee zu besprechen. Trump hat für Anfang September einen Besuch in Dänemark geplant. false Zur Startseite

Topmeldungen Video Warum Trump Chinas Präsidenten auffordert, mit Hongkonger Demonstranten zu sprechen. Bespuckt, beschimpft oder verletzt: In den letzten Wochen gab es mehrere antisemitische Angriffe in Deutschland. Gady Gronich, Generalsekretär der Europäischen Rabbinerkonferenz zeigt sich besorgt – und fordert Prävention an Schulen. Kramp-Karrenbauer fordert eine Abwrackprämie für Ölheizungen. Ob das dem Klima nützt, steht auf einem anderen Blatt. Und gerade auf dem Land sind Alternativen nicht immer vielversprechend. Zum Verdruss von Fleischliebhabern wird angesichts schmelzender Polkappen und Hitzewellen über den Verzicht auf tierische Produkte diskutiert. Doch was denken Sie über den Fleischkonsum und seine Auswüchse? Das sind einige Ihrer Antworten.

