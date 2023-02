Deutschland steht unter digitalem Dauerfeuer. Die Bundes­regierung in Berlin, Frankfurter Finanzinstitute, Münchner Rüstungsunternehmen, der Bund der Steuerzahler, Energieversorger und humanitäre Hilfsorganisationen – sie alle müssen sich gegen Cyberangriffe wehren. Ge­rade erst haben Hacker die Websites deutscher Flughäfen mit relativ simplen Me­thoden ausgeschaltet. Ihre Angriffe sind zwar gut getarnt, doch auf der Suche nach den Tätern gehen die Blicke in Richtung Russland.

Stephan Finsterbusch Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Maximilian Sachse Redakteur in der Wirtschaft Folgen Ich folge

Mehrere von der F.A.Z. befragte Cybersicherheitsexperten und eine neue Analyse des Internetkonzerns Google berichten über eine neue Art der digitalen Kriegsführung und sehen eine „Politisierung der An­griffe“. Deutschland gehört dabei zu den Ländern, die von den in Russland verorteten Hackergruppen zunehmend ins Visier genommen werden. Hauptziel ist die Ukraine, wo laut Google die Cyberat­tacken schon im vergangenen Herbst sprunghaft zugenommen haben und wo vor allem das Verteidigungsministerium an­gegriffen wurde.

Der Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes (BND) hatte schon vergangenen Sommer auf der HPI-Sicherheitskonferenz in Potsdam gewarnt: „Russland ist in unseren Netzen. China ist in unseren Netzen.“ Nun erklären die Sicherheits­experten von IBM in ihrem X-Force-Sicherheitsreport, dass Russland an der digitalen Front massiv aufrüste. Und Google beschreibt in seiner neuen Analyse „Fog of War“, wie Moskau dafür alle Register ziehe, private Hackerbanden rekrutiere und sie vor den Karren des Militärgeheimdienstes GRU spanne.

Auch IT-Sicherheitsunternehmen wie die deutschen Firmen Link11 oder Avira und US-Technologiekonzerne berichten immer wieder von Massierungen russischer Cyberangriffe. „Wir sehen momentan eine Art Politisierung der Angriffe“, sagt Marc Korthaus vom Berliner Sicherheitsunternehmen Sys11. Mit der Entscheidung der Bundesregierung, Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, nahm die Zahl der Attacken auf deutsche Ziele sprunghaft zu. „Das aber waren keine ausgefeilten und besonders anspruchsvollen Angriffe“, erklärt er. „Und das macht uns Sorgen. Denn diese Attacken sind kaum mehr als ein Warnsignal – und das müssen wir ernst nehmen. Wir sollten uns daher genau ansehen, was sich vor dem eigent­lichen Überfall auf die Ukraine in den dortigen Netzen abgespielt hat.“ Denn nach relativ einfachen Angriffen – wie zuletzt in Deutschland – folgten technisch smarte Attacken.

Alexander Vuckevic, Direktor der Protection Labs der IT-Sicherheits­firma Avira, sagt: Jedes Mal, wenn Europa die Sanktionen gegen Russland verschärfte oder die Hilfe für die Ukraine forcierte, massierten Hacker ihre Attacken. Der Bundestag stimmte für Panzerlieferungen – über deutsche IT-Systeme ging eine Angriffswelle hinweg. Auf der Sicherheitskonferenz in München stand Moskaus Invasion am Pranger – Hacker griffen die IT-Systeme der NATO an. Bulgarien trat an die Seite der Ukraine – die russische Killnet-Gruppe attackierte die Computer der Regierung in Sofia.

Christian Dörr, Professor für Cybersecu­rity am Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam, sagt: „Den Cyberkrieg gibt es.“ Er zeige sich nur anders als gedacht. Die Russen hätten unter anderem aus ihrem „Viasat-Hack“ Lehren gezogen. Vor einem Jahr hatten Hacker die von der Ukraine genutzten Kommunikationssatelliten des US-Betreibers Viasat angegriffen – und da­bei auch Datenverbindungen deutscher Windkraftanlagen getroffen. 2017 hatten die Russen mit dem Trojaner-Angriff Not-Petya heftige Kollateralschäden angerichtet. Die Schadsoftware hatte erst ukrainische Banken befallen, breitete sich dann aber unkontrolliert in den globalen Datennetzen aus – und war so auch auf die Rechner von Konzernen wie Beiersdorf und Maersk gelangt.