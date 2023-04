Cum-ex-Skandal : CDU und CSU wollen Untersuchungsausschuss gegen Scholz

Die Union im Bundestag treibt der Steuerskandal um die Warburg-Bank und die Rolle von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) darin weiter um. Die größte Oppositionsfraktion werde in der ersten Sitzungswoche nach Ostern die Einsetzung des Ausschusses beantragen, kündigte Vizefraktionschef Mathias Middelberg am Dienstag an.

Der CDU-Politiker warf Scholz vor, sich einer Befragung zu der Affäre etwa im Finanzausschuss regelmäßig entzogen zu haben. In der Ampelkoalition war dazu stets darauf verwiesen worden, dass sich Scholz schon vor einem Untersuchungsausschuss des Hamburger Landesparlaments dazu geäußert habe.

Mithilfe des Untersuchungsausschusses wollen CDU und CSU nun die Hintergründe im Umgang der Hamburger Finanzbehörde mit den Steuerforderungen aus Cum-ex-Geschäften der Privatbank im Allgemeinen und der Rolle von Scholz im Besonderen klären lassen.

Der Bundeskanzler, der da­mals Bürgermeister in der Hansestadt war, bestreitet eine Einflussnahme, kann sich aber nach eigenem Bekunden nicht an Details seiner Gespräche und Treffen mit den Ge­sellschaftern der Warburg-Bank, Christian Olearius und Max Warburg, in den Jahren 2016 und 2017 erinnern. Damals ging es darum, ob die Bank eine Steuerschuld in Höhe von 47 Millionen Euro begleichen müsse.

Die Unionsfraktion hatte im Januar Scholz im Finanzausschuss zum Umgang der Hamburger Finanzverwaltung mit der Warburg-Bank befragen wollen. Grund waren nach ihrer Ansicht unterschiedliche Aussagen, die Scholz bei einer frü­heren Befragung in diesem Gremium und dem Untersuchungsausschuss der Hamburger Bürgerschaft zur Cum-ex-Steuergeldaffäre machte. Die Ampelkoalition verhinderte seine abermalige Befragung mit ihrer Mehrheit mit dem Argument: Alles sei dazu ge­sagt. Offenbar ist es das doch nicht.