Cum-ex-Strafurteil erwartet : Hanno Berger muss von Haftstrafe ausgehen

Wegen seiner zahlreichen Verstrickungen als Berater in den Aktienkreisgeschäften rund um den Dividendenstichtag („Cum-ex“) muss der 72 Jahre alte Angeklagte möglicherweise mit einer langen Haftstrafe rechnen. Nach der Beweisaufnahme beantragte die Staatsanwaltschaft Köln in der vergangenen Woche neun Jahre Freiheitsstrafe für Berger. Sie geht von drei Fällen der besonders schweren Steuerhinterziehung aus, durch die ein Steuerschaden von 276 Millionen Euro entstanden sein soll. Berger habe Geschäfte initiiert und sie anderen Beteiligten „beigebracht“, betonte Staatsanwalt Jan Schletz in seinem Schlussplädoyer.

Marcus Jung Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge

Er unterstellte Berger eine hohe kriminelle Energie. Als früherer hessischer Finanzbeamter habe er die Schwächen der Behörden gekannt und ausgenutzt. Ein Teilgeständnis, das Berger im August abgelegt hatte, bezeichnete der Ankläger als prozesstaktisch – dennoch wird es die Strafkammer in ihrer Urteilsfindung zu berücksichtigen haben.

Viertes Strafurteil in Bonn

Es ist das vierte Urteil, das die Strafkammer unter Vorsitz von Roland Zickler verkünden wird. Die Richter aus Bonn fällten im März 2021 das erste Urteil in einem Cum-ex-Strafprozess gegen zwei britische Börsenhändler. Alle Entscheidungen sind mittlerweile durch den Bundesgerichtshof bestätigt worden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Berger im Fall seiner Verurteilung dort Revision einlegen.

Zudem muss der Angeklagte in naher Zukunft mit einer weiteren Gerichtsentscheidung des Landgerichts Wiesbaden rechnen. Auch dort muss sich Berger wegen der Beratung von Cum-ex-Geschäften verantworten, hier sind noch Verhandlungstermine bis ins Jahr 2023 terminiert.

Brisant wird zudem die erwartete Einziehungsanordnung durch die Wirtschaftsstrafkammer in Bonn. Vergangene Woche beantragte die Staatsanwaltschaft Köln, dass der Staat im Fall einer Verurteilung rund 27,3 Millionen Euro aus dem Vermögen Bergers einziehen muss. Dieses Geld sollen der Steueranwalt und sein damaliger Kanzleipartner S. über fingierte Rechnungen im Zusammenhang mit den Cum-ex-Geschäften der Warburg-Bank erhalten haben. Zumindest sein ehemaliger Kollege, der seit Jahren als Kronzeuge der Ankläger in den Strafprozessen in Bonn und Wiesbaden auftritt, will reinen Tisch machen.

Zahlung des Kronzeugen

Wie unmittelbar vor den Schlussanträgen im Strafverfahren gegen Berger bekannt wurde, soll S. laut seinen Anwälten einen Betrag von 13,6 Millionen Euro an den Fiskus zurückgezahlt haben. Die Bestätigung eines Zahlungseingangs durch das Bundeszentralamt für Steuern lag jedoch noch nicht vor. Es ist zu erwarten, dass sich Zickler und seine Beisitzer vor der Verkündung des Urteils zu diesem Punkt äußern werden. Dann müsste das Gericht allerdings auch Hanno Berger als Angeklagten abermals das letzte Wort überlassen.

Nach Angaben des Kronzeugen soll Hanno Berger innerhalb weniger Jahre durch die Beratung von Cum-ex-Geschäften und die Vermittlung von Investoren an Banken mindestens 50 Millionen Euro verdient haben. Berger selbst gab vor Gericht an, mittellos zu sein. Seine Häuser in Hessen und im Schweizer Kanton Graubünden gehören mittlerweile seiner Ehefrau. Sie ist auch Geschäftsführerin eines Holzhofs, den Berger an seinem früheren Wohnort im Main-Kinzig-Kreis betreibt. Dazu kommen möglicherweise bis zu 300 Goldbarren, deren Verbleib bislang ungeklärt ist: Vor wenigen Wochen verlas die Strafkammer Auszüge einer mittlerweile liquidierten Luxemburger Gesellschaft namens Stonewall Securities. Nach Auffassung der Ermittler standen Berger und sein Kanzleipartner S. hinter dieser Gesellschaft. Aus den in Bonn verlesenen Dokumenten geht hervor, dass das Gold 2013 in die Schweiz gebracht wurde. Danach verliert sich die Spur – wie unter anderem der WDR berichtete, soll es weitere geschäftliche Verbindungen in Richtung Dubai geben.

Verdacht der Geldwäsche

Derweil hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche gegen mehrere Personen aus dem engsten Umfeld Bergers eingeleitet. Erst vor wenigen Tagen durchsuchten Polizeibeamte und Staatsanwälte Wohn- und Geschäftsräume in Hessen sowie in der Schweiz. Dorthin hatte sich Berger im Herbst 2012 nach einer Razzia der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt in seiner Kanzlei und seinem Anwesen abgesetzt. Nach den Anklagen in Wiesbaden und Bonn sendete der Steueranwalt zunächst Signale, sich einem Strafverfahren in Deutschland stellen zu wollen.

Mehr zum Thema 1/ Kurz vor dem anstehenden Cum-ex-Urteil gegen den Steueranwalt Hanno Berger ermittelt die Staatsanwaltschaft Köln einem Medienbericht zufolge gegen Personen aus seinem Umfeld.

Zum ersten Prozessauftakt am Landgericht Wiesbaden im Frühjahr 2020 fehlte Berger jedoch und gab für sein Fernbleiben gesundheitliche Gründe an. Sowohl Hessen als auch Nordrhein-Westfalen beantragten seine Auslieferung, der Verdächtige zog dagegen bis vor die höchsten Gerichte der Schweiz. Erst als die Eidgenossen seine Taten als Anlagebetrug und damit als Straftat werteten, kam die Sache in Bewegung. Im Februar dieses Jahres wurde Berger in Konstanz den deutschen Behörden übergeben. Seitdem sitzt der mittlerweile 72 Jahre alte Steueranwalt abwechselnd in Untersuchungshaft in Justizvollzugsanstalten in Köln und Frankfurt.