Bundesverfassungsgericht : Grünes Licht für Rückforderung der Cum-Ex-Millionen

Mit Cum-Ex-Geschäften wurde der Staat um Millionen betrogen. Der Fiskus will sich das Geld zurückholen, und zwar auch dann, wenn die Fälle eigentlich verjährt sind. Jetzt bekommt er Schützenhilfe vom Bundesverfassungsgericht.

Cum-Ex-Geschäfte galten in den höheren Kreisen der Finanzwirtschaft einst als wasserdichtes Investment, das sichere Renditen versprach. Doch jetzt ist klar: Diese Zeiten sind endgültig vorbei. Der Staat darf sich die Gewinne aus diesen Geschäften wieder zurückholen, auch für Taten, die schon länger zurückliegen und zumindest aus steuerrechtlicher Sicht schon verjährt sind. Das hat das Bundesverfassungsgericht am Freitag in einer wegweisenden Entscheidung festgestellt.

Im konkreten Fall geht es um 176,5 Millionen Euro, die die Privatbank M.M. Warburg an den Staat zurückzahlen muss. Das hatte das Landgericht Bonn in einem Strafverfahren im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften angeordnet. Nach den Erkenntnissen des Strafgerichts habe sich die Bank in den Jahren 2007 bis 2011 an Cum-Ex-Geschäften beteiligt, die daraus gewonnen Beträge seien deshalb wieder zurückzuzahlen.

Dagegen hatte auch das Bundesverfassungsgericht keine Einwände, obwohl sich der Gesetzgeber dafür eines Tricks bedienen musste: Im Dezember 2020 änderte die schwarz-rote Koalition das Strafrecht so, dass eine Einziehung bei schwerer Steuerhinterziehung auch dann noch möglich bleibt, wenn die steuerrechtlichen Ansprüche auf Rückzahlung schon verjährt sind. Das zielte explizit auf die Gewinnabschöpfung in den Cum-Ex-Verfahren, die sich schon seit geraumer Zeit als schwierig erweist. So ein Vorgehen stößt normalerweise auf große Bedenken, verstößt es doch gegen das im Grundgesetz verankerte Verbot, dass Strafnormen grundsätzlich nicht rückwirkend verhängt werden dürfen. Dies sei wegen „überragender Belange des Gemeinwohls“ jedoch ausnahmsweise zulässig, urteilten die Verfassungsrichter nun.

Die Entscheidung ist damit ein weiterer Stein in der langjährigen Aufarbeitung der komplizierten Cum-Ex-Geschäfte, an denen sich Anfang der Nuller Jahre etliche Banken beteiligt hatten. Bei diesen Aktiengeschäften rund um den Dividendenstichtag lag der entscheidende Punkt darin, dass die Wertpapiere zwischen mehreren Parteien weiterverkauft wurden. Eine nur einmal gezahlte Steuer auf die Dividendenzahlung konnten sich die Beteiligten so mehrfach erstatten lassen, ohne dass der Fiskus das lange Zeit bemerkte.

Im Jahr 2012 wurde diesen Geschäften durch eine Gesetzesänderung endgültig die Grundlage entzogen. Seitdem tut sich der Staat mit der strafrechtlichen und finanziellen Aufarbeitung dieser Cum-Ex-Geschäfte sehr schwer. Bisher hat es nur wenige Verurteilungen gegen beteiligte Banker gegeben und auch die Finanzbehörden haben bisher nur einen Bruchteil des geschätzten Schadens von rund 7 Milliarden Euro wieder eingesammelt. Dabei soll es aber nicht bleiben.