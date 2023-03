Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat der Credit Suisse (CS) eine Rettungsleine zugeworfen. Mit ihrer liquiditätsstärkenden Kreditzusage über 50 Milliarden Franken beruhigt die SNB die Nerven der Anleger der krisengeschüttelten Schweizer Großbank, wie der kräftige Kursanstieg am Donnerstag zeigt. Ob das Manöver auch dazu taugt, den Exodus der Kunden aufzuhalten, wird sich erst in den kommenden Wochen und Monaten zeigen.

Klar ist: Mit unzähligen Skandalen und kostspieligen Fehlschlägen hat die traditionsreiche Bank unglaublich viel Vertrauen verspielt. Dieses lässt sich nicht über Nacht zurückgewinnen. Die Credit Suisse ist noch längst nicht über den Berg.

Ordnungspolitisch ist der Rettungseinsatz der Nationalbank keine Ruhmestat. Schließlich war es nicht höhere Gewalt, die den Zürcher Finanzriesen zum Wanken gebracht hat. Die hohen Milliardenverluste der vergangenen Jahre sind ganz überwiegend selbst verschuldet. Allein die Kreditgeschäfte mit der amerikanischen Zockerbude Archegos brockten der Bank Verluste von 5 Milliarden Franken ein. Der Verkauf der als risikoarm vermarkteten Greensill-Lieferkettenfonds hat die Reputation der CS schwer beschädigt, ganz zu schweigen von dem nun schwelenden milliardenschweren Prozesskostenrisiko.

Der Einsatz für die Credit Suisse ist trotz allem richtig

Das sind nur zwei von etlichen hanebüchenen Skandalen, die auf ein – von der Schweizer Finanzmarktaufsicht Finma offiziell bestätigtes – Versagen des Risikomanagements schließen lassen. Warum sollten die Eigentümer nicht dafür haften? Streng genommen hat die Credit Suisse die Schützenhilfe der Schweizer Notenbank nicht verdient.

Und dennoch ist der Einsatz richtig. Der Kurssturz am Mittwoch war Folge missglückter Aussagen des saudi-arabischen Großaktionärs, die sich auf fatale Weise mit den Turbulenzen rund um die Insolvenz der amerikanischen Silicon Valley Bank verbanden. In dieser hochnervösen Stimmungslage kam die CS als derzeit schwächstes Glied im Kreis der größten Banken Europas besonders heftig unter die Räder. Der Kurssturz drohte unter den ohnehin verunsicherten Kunden eine Panik auszulösen, die schnell auch andere Banken hätte erfassen können. Der Schweizer Notenbank geht es in ihrer Hilfsaktion also nicht nur darum, die Credit Suisse zu stabilisieren, sondern das ganze System. Sie möchte insgesamt die Gefahr von Dominoeffekten in der Finanzwirtschaft mindern.

Eine Abspaltung des Schweizer Geschäfts und die kontrollierte Abwicklung der übrigen Teile der Bank im Rahmen der Notfallpläne, die in Reaktion auf die Finanzkrise 2008 für systemrelevante Banken wie die CS entwickelt wurden, steht derzeit nicht auf der Agenda. Dazu sind die Kapitalquoten noch viel zu hoch. Außerdem birgt eine solche, noch nie ausprobierte Aufspaltung erhebliche Risiken.

Als mögliches Rettungsmanöver wird immer wieder die Übernahme der CS durch den großen (gesunden) Lokalrivalen UBS ins Spiel gebracht. Doch nicht nur kartellrechtliche und aufsichtsrechtliche Hürden sprechen dagegen, dass es dazu kommt. Eine Integration der CS ginge mit einem Kahlschlag in der Belegschaft einher und würde die UBS intern jahrelang schwer beschäftigen. Zudem schlummern noch unkalkulierbar hohe (Rechts-)Risiken in der Bilanz der Credit Suisse. Sie ist toxisch.

Deshalb hat trotz des auf dem Papier niedrigen Börsenkurses noch keine ausländische Bank die Hand nach dem Pro­blem­kind am Zürcher Paradeplatz ausgestreckt. Zudem wissen die ausländischen Wettbewerber, dass unter ihrer Flagge viele Kunden, die sich bewusst von einer Schweizer Bank betreuen lassen, das Weite suchen würden.

Mehr zum Thema 1/

Der Großkredit der Nationalbank verschafft der Credit Suisse jetzt etwas Luft. Die vom Vorstand sehnlichst erhoffte Ruhe dürfte aber auch in nächster Zeit nicht eintreten. Schon wenn die Bank Ende April ihren Bericht zum ersten Quartal vorlegt, drohen wieder unerfreuliche Schlagzeilen. Schließlich wird abermals ein deftiger Verlust erwartet. Auch der noch ausstehende Untersuchungsbericht der Finma zum Kon­troll­versagen im Archegos-Skandal verspricht „bad news“.

Dabei kann die Credit Suisse noch froh sein, dass die Finanzmarktaufseher nach der Aufdeckung von Missständen zwar in der Regel scharf in der Wortwahl sind, aber nicht in der Bestrafung. Die Finma darf keine Bußen verhängen. Die Credit Suisse hat mit ihrem jahrelangen Fehlverhalten den gesamten Schweizer Finanzplatz in Misskredit gebracht. Jetzt ist es höchste Zeit, das Schwert der Finma zu schärfen.