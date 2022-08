ITA Airways : Countdown für den Verkauf der Ex-Alitalia

Eines der letzten großen nationalen Aushängeschilder am Himmel dürfte bald seine Unabhängigkeit verlieren. Doch unter welches Dach kommt die heute noch staatliche Nachfolgegesellschaft von Alitalia, ITA Airways An diesem Montag reichen die beiden Kaufinteressenten ihre Übernahmeangebote ein. Dahinter stehen zwei sehr unterschiedliche Konsortien: Auf der einen Seite die Lufthansa zusammen mit der Reederei MSC, die bisher als favorisiert galten. Weiter im Rennen ist zudem die amerikanische Fondsgesellschaft Certares. Sie will mit den Fluggesellschaften Delta Airlines und Air France-KLM zusammenarbeiten, die aber nicht zum Bieter-Konsortium gehören und somit kein Geld aufwenden wollen.

Die italienische Regierung pokert bis zur letzten Minute vor dem Abgabeschluss, den sie für diesen Montag 24 Uhr festgelegt hat. Eine Option sei auch, dass die Regierung die Angebote für immer noch nicht zufriedenstellend erklärt und das Thema somit an die nächste Exekutive weiterleite. Diese Möglichkeit sei in Regierungskreisen erwähnt worden, will die italienische Tageszeitung „Corriere della Sera“ erfahren haben.

Draghi will Entscheidung treffen

Am 25. September finden in Italien vorgezogene Parlamentswahlen statt. Doch Ministerpräsident Draghi hat klar gesagt, dass er die Entscheidung treffen werde. Nach derzeitigen Umfragen liegt eine Koalition aus rechtsnationalen und konservativen Parteien vorne, von denen einige Vertreter eine nationale Lösung bevorzugen. Solche Versuche sind in der Vergangenheit immer wieder gescheitert. ITA Airways läuft die Zeit davon; auch wenn die Fluggesellschaft stark geschrumpft ist, hat sie im Juni nur einen kleinen Gewinn erwirtschaftet und blickt auf einen schwierigen Herbst und Winter. Daher drängen das Management sowie alle wichtigen Gewerkschaften auf eine rasche Privatisierung und machen dabei kaum einen Hehl aus ihren Sympathien für das Konsortium der Lufthansa.

„Wer den Markt auch nur ein wenig kennt, weiß, dass es ITA alleine nicht schaffen kann“, sagte dieser Tage der Generalsekretär der Gewerkschaft Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi. „Das Schlimmste, was der ITA passieren kann, ist, dass sie in den Fleischwolf des Wahlkampfes gerät. Denn dann werde das Thema „nur im Interesse weniger Parteien behandelt“, sagte der Gewerkschafter.

Die Lufthansa will zusammen mit der Reederei MSC rund 850 Millionen Euro für 80 Prozent von ITA Airways bieten, wie es in italienischen Luftfahrtkreisen heißt; der Rest soll beim italienischen Staat bleiben. Certares will dagegen nur 600 bis 650 Millionen Euro auf den Tisch legen, strebt aber lediglich 60 Prozent an, mit 40 Prozent für die öffentliche Hand Italiens. Certares hat zwar keine Fluggesellschaft als Konsortialpartner, doch der größere Einfluss der Regierung könnte aus italienischer Sicht ein Plus sein. Gerade im Finanzministerium gäbe es Kräfte, die den Verlust von Mitsprache nicht gerne sehen und in den vergangenen Monaten für Verzögerungen sorgten, heißt es. Certares will dem Finanzministerium angeblich größeres Gewicht im Verwaltungsrat und bei der Wahl der Unternehmensleitung sichern.

Anfang August hatte Rom die Offerten im Zuge des seit Jahresbeginn laufenden Privatisierungsprozesses überraschend für unzureichend erklärt. Das jüngste MSC-Lufthansa-Angebot unterscheidet sich im Preis nicht oder nur unwesentlich von der Anfang Juli eingereichten Offerte; in anderen Bereichen könnte es indes Zugeständnisse geben. Laut des Angebots soll die Reederei MSC - die in Genf sitzt, aber der italienischen Familie Aponte gehört - 60 Prozent von ITA bekommen und die Lufthansa 20 Prozent. Die Offerte kann daher durchaus als italienisch angesehen werden. Auch im Hinblick auf Kriterien wie Flugrouten, Beschäftigung, Entwicklung der Flughäfen sowie des Frachtverkehrs gilt die MSC-Lufthansa-Offerte als überlegen.