Mögliche Cosco-Beteiligung : Hamburger Hafen in Chinas Händen

Im Krisenfall könnte Deutschland den Zugriff auf von China beeinflusste Infrastruktur verlieren, heißt es in einer geheimen Risikoanalyse aus Habecks Ministerium. Die unmittelbaren Folgen der Beteiligung sind demnach aber gar nicht so kritisch.

Die Größenordnung wirkt überschaubar: Nur 35 Prozent will die chinesische Reederei Cosco in Hamburg erwerben, und das auch nur an einer Tochtergesellschaft der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA). Es geht um 65 Millionen Euro. Solche Beteiligungen haben in der Vergangenheit selten Aufregung ausgelöst.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Doch in der Causa Cosco geht es um mehr als diesen 35-Prozent-Anteil an einem der vier Containerterminals am Hamburger Hafen. Es geht darum, ob Deutschland sich noch stärker als ohnehin schon in Chinas Neue-Seidenstraße-Strategie einbinden lassen will – auf die Gefahr hin, dass die von China beeinflusste Infrastruktur „im Konflikt- und Krisenfall (...) nicht oder zumindest nicht uneingeschränkt zur Verfügung“ stünde.

Letzteres ist die zentrale Warnung aus einer Risikoanalyse aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz von Robert Habeck (Grüne), die der F.A.Z. vorliegt. In dem als Verschlusssache eingestuften Schreiben heißt es, durch den von Cosco geplanten Erwerb komme es voraussichtlich zu einer „wesentlichen Vertiefung“ des chinesischen Einflusses auf den Hafenbetrieb und die Handelsschifffahrt in Deutschland und der EU.

Die Ausrichtung der weiteren Entwicklung des Containerterminals Tollerort an der chinesischen Belt-and-Road-Initiative stehe in Konflikt zu den Zielen des Transeuropäischen Transportnetzwerks. Es bestehe die Gefahr einer „erhöhten Anfälligkeit für einseitige CHN Maßnahmen und einer Einschränkung der strategischen Autonomie Europas“. Das Fazit der Fachabteilung ist klar: „Der Erwerb sollte daher untersagt werden, um die öffentliche Ordnung und Sicherheit im Sinne des § 59 Abs. 1 AWV zu gewährleisten.“

Die Frist läuft bis Ende Oktober

Die zwischen HHLA und Cosco im September 2021 vereinbarte Beteiligung schlägt derzeit politisch hohe Wellen. Wenn ein Investor aus einem Nicht-EU-Land 25 Prozent oder mehr an einem deutschen Unternehmen kaufen will, prüft das Wirtschaftsministerium den Vorgang. Die 25 Seiten umfassende Risikoanalyse wurde im August erstellt. Habeck hatte im September öffentlich gesagt: „Ich tendiere in die Richtung, dass wir das nicht erlauben“.

Auch fünf andere Ministerien, teils von den Grünen, teils von SPD und FDP geführt, sind gegen eine Genehmigung. Kanzler Olaf Scholz (SPD) drängt aber dem Vernehmen nach darauf, den Chinesen die Beteiligung zu ermöglichen. Er hat dabei die Zeit auf seiner Seite: Wenn die Bundesregierung das Geschäft nicht bis Ende Oktober untersagt, ist es genehmigt.

Interessant an der Risikoanalyse aus Habecks Haus ist: Die unmittelbaren Folgen der Beteiligung sieht das zuständige Referat gar nicht so kritisch. Beispiel Daten: Die EU-Kommission hatte die Sorge geäußert, sensible Informationen könnten an die Chinesen gelangen. In der Analyse heißt es dazu, dass die Betreibergesellschaft des Containerterminals nur „sehr beschränkt“ Informationen über die transportierten Güter habe. Auch sei das Gütervolumen am Containerterminal Tollerort (CTT) mit 12,1 Millionen Tonnen im Jahr 2021 vergleichsweise niedrig. Daraus folgert das Ministerium: „Die HHLA CTT ist selbst nicht Betreiber der kritischen Infrastruktur im Sinne der BSI-KritisV.“