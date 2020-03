Coronavirus : Was Reisende und Unternehmer jetzt wissen müssen

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Für Neuverträge verzichten viele Pauschalreiseanbieter vorübergehend auf Stornogebühren. Wer sich jetzt für einen Urlaub entscheidet, darf die Buchung bis 14 Tage vor Abreise rückgängig machen. Das gilt allerdings nur für Kunden, die neu buchen – nicht aber für Kunden, die schon gebucht haben. Dieser Schritt dient auch der Verkaufsförderung in nachfrageschwachen Zeiten. Das Sonderrecht wird auch nicht unbegrenzt eingeräumt. TUI erlaubt zum Beispiel aktuell das kostenfreie Umentscheiden bis Ende April, für Reisen nach Fernost (China, Thailand, Japan und weitere Länder) bis 30. August. Andere Anbieter haben engere Grenzen gezogen.

Hilft eine Reiserücktrittversicherung?

Nein, solch eine Versicherung springt ein, wenn ein Urlauber wegen einer Erkrankung vor Abreise nicht aufbrechen kann. Sie hilft nicht, wenn ein Kunde Angst vor einer möglichen Erkrankung hat. Für die Behandlung unterwegs – eventuell einschließlich einer besonderen Rückbeförderung im Krankheitsfall – sind andere Verträge nötig. Ratsam ist in jedem Fall eine Auslandskrankenversicherung.

Was gilt für Flüge?

Wie viel Geld ein Passagier, der seinen Flug storniert, zurückbekommt, hängt vom gewählten Tarif ab. Teure Standardtarife enthalten meist kostenfreie Storno- oder Umbuchungsmöglichkeiten. Bei günstigen Sondertarifen ist hingegen oft eine kostenfreie Absage ausgeschlossen. Der Kunde kann dann von der Airline nur Flughafen- und Sicherheitsgebühren zurückverlangen, nicht aber den Preis für den Flug an sich. Zahlreiche Airlines haben Kulanzregeln eingeführt, Lufthansa erlaubt aktuell kostenfreies Stornieren nach Norditalien und auf anderen Strecken für Passagiere, die wegen behördlicher Beschränkungen fürchten müssen, nicht einreisen zu dürfen. Als erste deutsche Gesellschaft räumt Condor grundsätzlich ein kostenloses Umbuchungsrecht ein, für Buchungen die bis zum 20. März eingehen.

Viele Fluggesellschaften streichen wegen der schwächeren Nachfrage Flüge. Führt eine Absage automatisch zur Rückerstattung?

Die Deutsche Lufthansa hat angekündigt, bis zu 25 Prozent der innereuropäischen Flüge des Konzerns zu streichen. Allein bis Ende März sollen mehr als 7000 Flüge ausfallen. Betroffene bucht der Konzern nach eigenen Angaben auf verbleibende Flüge um und informiert sie online beziehungsweise per Nachricht an eine hinterlegte Mobilfunknummer. Wer wegen des gestrichenen Flugs nicht mehr reisen will, muss selbst stornieren, was online kostenfrei möglich sein soll.

Gibt es für abgesagte Flüge eine Entschädigung gemäß EU-Fluggastrechten?