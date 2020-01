Wegen Virusverdacht : 6000 Passagiere sitzen auf Kreuzfahrtschiff fest

Wegen des Verdachts auf das Coronavirus sitzen Tausende Passagiere an Bord eines Kreuzfahrtschiffes im Hafen der italienischen Stadt Civitavecchia fest. Laut Reederei sollen insgesamt rund 6000 Passagiere an Bord der „Costa Smeralda“ sein und rund 1000 Besatzungsmitglieder. Eine 54 Jahre alte Touristin aus der chinesischen Sonderverwaltungszone Macao habe Symptome wie Fieber und Atemprobleme gehabt, wie auch ein Sprecher der Reederei bestätigte. Der Frau und ihrem Mann wurden Proben entnommen.

Die beiden waren laut Medien am 25. Januar am Flughafen in Mailand angekommen. Die Frau sei auf dem Schiff medizinisch versorgt und isoliert worden. Die Ergebnisse eines Virustests wurden für den Nachmittag erwartet, ihr Mann habe kein Fieber. Die örtlichen Behörden ordneten an, dass die Passagiere zunächst nicht an Land gehen durften.

Das Ehepaar hat die Kreuzfahrt den Berichten nach in der Hafenstadt Savona in Ligurien begonnen. Das Schiff habe auf der regulären Tour durchs westliche Mittelmeer in Marseille, Barcelona und Palma de Mallorca Station gemacht, bevor es Civitavecchia anlief. Von dort erkunden die Schiffsreisenden in der Regel die italienische Hauptstadt Rom. Italien ist ein bei Chinesen beliebtes Reiseland. Die „Costa Smeralda“ war in Marseille, Barcelona und Palma de Mallorca und hatte zuletzt in Civitavecchia nördlich von Rom angelegt. Das fünftgrößte Kreuzfahrtschiff der Welt gehört dem Kreuzfahrtunternehmen Costa Crociere, es ist das erste Schiff mit LNG Antrieb innerhalb deren Flotte.

Der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang bezeichnet derweil die Situation rund um den Ausbruch des Coronavirus als angespannt. Sie sei noch immer "schwierig und schrecklich", sagt Li dem staatlichen Fernsehen zufolge. Er fordert die chinesischen Wissenschaftler auf, den Ursprung des Virus zu finden, damit ein Impfstoff gegen die Krankheit gefunden werden kann. Die chinesische Regierung ruft angesichts des verbreiteten Mangels an wichtigen Medizinprodukten zum Kampf gegen das Coronavirus die Hersteller auf, solche Produkte rasch zu produzieren. Dringender Bedarf bestehe

unter anderem an Schutzkleidung, Atemschutzmasken, Schutzbrillen und Medikamenten. Die Zentralregierung erklärt, sie selbst sei verantwortlich für die einheitliche Verteilung der Güter. Die lokalen Verwaltungen dürften die Lieferungen nicht abfangen und weiterleiten, aber sie müssten sicherstellen, dass die Firmen vor Ort diese Dinge herstellen.

Russland riegelt unterdessen wegen des Coronavirus seine Grenze zu China teilweise ab. Sie verläuft vor allem im Osten Russlands. Der russische Regierungschef Michail Mischustin ordnete am Donnerstag die Schließung zahlreicher Grenzposten an, wie die Regierung in Moskau mitteilte. „Bisher wurde in Russland kein einziger Fall dieser gefährlichen Krankheit registriert“, sagte demnach der neue Ministerpräsident bei einer Regierungssitzung. „Aber wir müssen alles tun, um unsere Bevölkerung zu schützen.“

Die Beschränkung des Verkehrs solle nur vorübergehend sein, heißt es in einem von der Regierung veröffentlichten Dokument. Betroffen seien 16 Grenzübergänge für den Auto- und Zugverkehr. Die Schließung solle in der Nacht zum Freitag erfolgen. Einige Grenzübergänge im äußersten Osten des Landes waren bereits geschlossen worden.