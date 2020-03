Angst vor Coronavirus : Warum Panik Leben rettet

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Epidemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Risikoqualität des Coronavirus ist vergleichbar mit Terroranschlägen, was die die Schwere des Extremfalls betrifft. Niemand weiß genau, wie schlimm es werden kann, aber es kann sehr schlimm werden. Niemand weiß genau, wer infiziert ist, weil 80 Prozent der Erkrankten keine auffälligen Symptome zeigen. Niemand weiß genau, wie lange einmal Infizierte ansteckend sind, bis zu 27 Tage scheinen möglich. Und niemand kennt eine Kur.

Wir wissen aber, dass die Krankheit sehr ansteckend ist und dass sie in ein bis drei Prozent der Fälle zum Tode führt. Das Virus übertrifft in Verbreitungsgeschwindigkeit und Tödlichkeit die gewöhnliche Grippe, die beispielsweise Amerika in der Saison 2017/2018 in 0,1 Prozent der Fälle tödlich war.

Damit müsste klar, dass der gerne von Politikern, Publizisten und notorischen Besserwissern herangezogene Vergleich mit der Grippe lieber nicht weiter verfolgt werden sollte. Auch die mit verharmlosender Wirkung propagierten Vergleiche des Virus mit Rauchen oder Verkehrsunfällen gehen völlig fehl. Diese Lebensrisiken explodieren nicht plötzlich.

Panik ist aus Sicht von Verhaltenskundlern überlebenswichtig

Vor diesem Hintergrund sind alle jene wohlmeinenden Warnungen an die Bevölkerung, nicht in Panik zu verfallen, fragwürdig. Aus der Perspektive von Verhaltenskundlern ist Panik überlebenswichtig. Sie steht für eine evolutionär herausgebildete Anpassung des Körpers, die die schnelle Flucht aus besonders gefährlichen Situationen begünstigt oder den Überlebenskampf. Dieser Alarmmechanismus hat das Überleben der Menschen gesichert.

Was allerdings aktuell mit herabwürdigender Absicht als Panikverhalten bezeichnet wird, passt ohnehin nicht in diese Kategorie. Hamsterkäufe, zusätzliche Hygiene und die selbst auferlegten Kontaktsperren, mit der Menschen aktuell auf die Epidemie reagieren, sind dafür viel zu vorausschauend. Da herrscht keine Panik, da regiert Planung.