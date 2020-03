Interview zur Pandemie : „Besser Alte und Kranke als die gesamte Bevölkerung isolieren“

Herr Greiner, die Republik debattiert über 1,5-Meter-Mindestabstand, Schließungen und Ausgangssperren. Fällt uns wirklich nichts anders ein, um das Coronavirus zu bekämpfen?

Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland war es wie heute notwendig, mit einem maximalen Aufwand eine gesundheitliche Bedrohung der Bevölkerung abzuwenden. Aufgrund der Erfahrungen in Norditalien und in China wurde in ganz Europa auf eine Strategie der sozialen Distanzierung, Social Distancing, gesetzt. Das ist in der aktuellen Situation absolut notwendig.

Aber mit hohen Folgekosten für die Volkswirtschaft?