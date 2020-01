Pharmaforschung : Mit vereinten Kräften gegen den Coronavirus

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Coronavirus, das die Lunge befällt, zwar vorerst nicht als globale Gefahr eingestuft, alarmiert sind dennoch alle. Schließlich machen Viren und Erreger nicht an Ländergrenzen Halt. Die Corona-Viren stammen aus derselben Familie wie auch der Mers-Virus oder der Sars-Virus, der in den Jahren 2002 und 2003 in China ausgebrochen war und verheerende Folgen hatte.

Ilka Kopplin Redakteurin in der Wirtschaft. F.A.Z.

Zeit ist in solchen Fällen ein kritischer Punkt. Deshalb arbeiten neben der WHO viele Stellen zusammen, um einen Krankheitsausbruch schnell einzudämmen. Für die Entwicklung neuer Impfstoffe und Medikamente sind dabei sogenannte Public-Private-Partnerships oder auch Product-Development-Partnerships zu einer wichtigen Säule geworden: Allianzen aus öffentlichen und privaten Stellen, also Nicht-Regierungsorganisationen, Länder-Regierungen oder auch der EU, privaten Förderern wie der Gates-Stiftung, wissenschaftlichen Institutionen und Industrieunternehmen. Die Idee: sich global drängender Krankheiten gemeinsam anzunehmen – finanziell, in geteiltem Know-how und mit administrativer Organisation über mehrere Länder. Deutschland fördert viele dieser Kooperationen.