Umfragen zur Coronakrise : Vor allem junge Männer ändern ihr Verhalten nicht

Insgesamt scheinen Frauen deutlich häufiger Maßnahmen zu ergreifen als die Männer. Der Anteil der Frauen, die Menschenmengen meiden, liegt fünf Prozentpunkte über dem der Männer, beim Hygieneverhalten beträgt der Abstand sogar neun Prozentpunkte. Auch auf Vorrat haben eher die Frauen eingekauft. Knapp ein Viertel gab das in der Umfrage an, bei den Männern war es nicht einmal ein Fünftel. Die Begründung überrascht dabei ein wenig. Etwa ein Viertel der Menschen gab an, seltener einkaufen zu wollen, um sich und andere weniger anzustecken. Nur jeder Fünfte begründete das damit, für Lieferengpässe gewappnet sein zu wollen.

Eine Umfrage, die ein internationales Forscherteam zurzeit in den Coronakrisenländern durchführt und die die F.A.Z. laufend auswertet, deutet daraufhin, dass die Frauen schärfere Maßnahmen befürworten. In der Umfrage, die allerdings nicht repräsentativ ist, aber trotzdem ein gutes Indiz sein dürfte und an der bisher knapp 1500 Menschen in Deutschland teilgenommen haben, halten etwa 45 Prozent der Frauen die Maßnahmen der Bundesregierung für nicht ausreichend. Unter den Männern gilt das nur für 35 Prozent. Dagegen finden 15 Prozent der Männer, aber nur etwa 8 Prozent der Frauen die Maßnahmen zu extrem. Auch die Reaktion der Bevölkerung halten die Frauen eher für nicht ausreichend.

FAZ.NET-Leser für Ausgangssperre

Der Anteil der Menschen, die ihr Verhalten geändert haben, dürfte in den vergangenen Tagen deutlich angestiegen sein. Dafür sprechen unter anderem die Ergebnisse der Umfragen, die unter den FAZ.NET-Artikeln plaziert sind. Am Mittwoch war nur einer von vier Befragten besorgt, sich mit dem Virus anzustecken, am Freitag liegt der Anteil schon bei etwa 60 Prozent. Das bedeutet einen Anstieg von etwa 35 Prozent. Allerdings ist nicht davon auszugehen, dass sich damit an den Trends, wie stark sich welche Bevölkerungsgruppe einschränkt, etwas geändert hat. Die meisten FAZ.NET-Leser sprechen sich dabei für eine bundesweite Ausgangssperre aus. Zwei Drittel der mehr als 25.000 Leser, die an der Umfrage teilgenommen haben, sind für eine solche Maßnahme. Nur ein Viertel ist dagegen.

Auch die Umfrage des internationalen Forscherteams deutet eher in die Richtung, dass die Deutschen härtere Maßnahmen befürworten. Von den knapp 1500 Befragten in Deutschland sind nur 13 Prozent der Meinung, dass die Reaktion der Bundesregierung zu extrem ist. Die Hälfte der Menschen hält sie für angemessen. 2 von 5 Befragten hält sie für nicht ausreichend. Dagegen beurteilen zwei Drittel der Befragten die Reaktion der Bevölkerung als unzureichend. Maßnahmen zur Vermeidung von Sozialkontakten, wie beispielsweise Ausgangssperren, halten sogar vier von fünf Befragten für ein probates Mittel.

Dabei scheinen die Menschen sogar bereit zu sein, härtere Strafen in Kauf zu nehmen, damit die Maßnahmen wirken. So befürworten der Umfrage zufolge 70 Prozent der Menschen auch finanzielle Strafen für Verhaltensweisen, die eine Ausbreitung des Virus ermöglichen könnten.

