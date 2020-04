Österreichs Läden öffnen : Bis zu 3600 Euro Strafe für den „Coffee to go“

In Österreich trauen sich die ersten Kunden wieder zögerlich in die Geschäfte. Für viele Inhaber ist es trotzdem ein „sehr harter Tag“. Ein Rundgang.

Tabakwaren und Zeitungen gehören in Österreich zu den lebenswichtigen Dingen. So waren neben Apotheken und Lebensmittelläden auch Kioske von dem vierwöchigen Shutdown ausgenommen. Und doch ist an diesem Dienstagmorgen nach Ostern, an dem viele andere Läden, Bau- und Gartenmärkte wieder aufsperren dürfen, etwas anders: Der Inhaber der Trafik um die Ecke begrüßt jetzt mit Mund-Nase-Schutz. Denn die Lockerung geht einher mit Verschärfungen, mit Mundschutz-Pflicht in Bussen und Bahnen und allen Geschäften, mit Zugangsbeschränkungen, mit ausreichenden Abstand: Zulässig ist ein Kunde je 20 Quadratmeter.

Deshalb dürfte Patrick Schönberger maximal zwei Leute in sein denkmalgeschütztes Stehcafé aus den fünfziger Jahren hineinlassen. Doch den Eingang versperren zwei Stühle, auf eine Lehne hat er eine Kopie der Verordnung drapiert, die zwar den Verkauf von Lebensmitteln – hier Kaffeebohnen – erlaubt, nicht aber den von Getränken. Der „Coffee to go“ ist mit bis zu 3600 Euro strafbewehrt. Zuletzt hat Schönberger die meisten Bohnen über das Internet verkauft. Das sorgt für sein geschäftliches „Gundrauschen“. Auf dem Gehweg türmen sich Pakete, die noch auf die Post müssen.

Eine sehr lockere Warteschlange

Es sind wenige Menschen auf den Straßen in den Wiener Innenstadtbezirken unterwegs, kaum mehr als in der Vorwoche. Nur vor dem Handyladen an der Ecke warten an die zehn Kunden auf Einlass, eine sehr lockere Warteschlange. Die meisten wollen nur vorbestellte Teile abholen. Der Blumenhändler schräg gegenüber, ein Ägypter, der sich „Pharao“ nennt, ist gerührt, weil die ersten Kunden vor der Türe stehen, als er öffnet. „Das hat mir das gute Gefühl gegeben, dass alles wieder gut wird.“

Vor allem aus den großen Bau- und Gartenmärkten am Rand der Innenstädte wird am Morgen von regem Käuferinteresse berichtet, mit gut gefüllten Parkplätzen und Schlangen vor den Eingängen. Alles sorgsam beobachtet von Innenminister Karl Nehammer. Der ÖVP-Mann mahnt, dass die Märkte auch an den kommenden Tagen weiter geöffnet seien: „Es muss nicht gleich alles heute passieren.“ Ab Mai sollen dann alle anderen Geschäfte wieder öffnen, Friseure ebenfalls, alle anderen, einschließlich der Restaurants und Hotels, dann ab Mitte Mai – wahrscheinlich.

Allerdings ist der Nachholbedarf groß. Auf zwei Milliarden Euro beziffert Handelsexperte Peter Buchmüller von der Wirtschaftskammer den Umsatzausfall. Nur langsam würden die Umsätze jetzt wieder steigen. Seine Begründung: „Die Konsumenten sind noch nicht bereit, die Händler zu stürmen.“

Der Schuster kann das bezeugen. Kunden – Fehlanzeige. Sportnahrung und Nahrungsergänzungsmittel stehen ebenfalls noch nicht wieder oben auf der Einkaufsliste der Menschen, wie der durchtrainierte Betreiber eines Fachgeschäftes achselzuckend zu Protokoll gibt. Beim Änderungsschneider hat an diesem Vormittag noch kein Interessent den Weg an die Ladentheke gefunden, wo ein Sortiment über Ostern selbstgenähter farbiger Masken auf seiner Theke drapiert ist. Immerhin habe er bisher Miete, Strom und Versicherungen vom staatlichen Zuschuss begleichen können, sagt Besir Dogan mit hoffnungsfrohem Unterton.