Folge des Coronavirus : Die „Apotheke der Welt“ schließt ihre Türen

Zu seinen Mitgliedern zählen Weltkonzerne wie Pfizer oder Abbott. Der Verband warnte, der Ausfuhrbann könne den Ruf Indiens als „Apotheke der Welt“ schädigen. Es würden auch gepackte Lieferungen im Wert von rund 10 Millionen Dollar aufgehalten worden, die in Häfen liegen. Der Verband plädiert dafür, wenige Lieferungen außer Landes zu lassen, die schon für den Export vorbereitet waren, als das Verbot erlassen wurde.

Vor der Entscheidung der Inder hatten mehrere Hersteller in China geschlossen, oder er ihren Ausstoß verringern müssen. China und Indien sind mit Blick auf die pharmazeutische Industrie eng vernetzt: Rund 70 Prozent der Inhaltsstoffe, die Indiens Generika-Hersteller nutzen, stammen aus China.

Auch durch die Einschränkung der Arbeit dort konnten indische Produzenten ihren Ausstoß nicht mehr garantieren. Denn allein 13 der nun unter Ausfuhr-Bann gestellten Stoffe werden in normalen Zeiten aus Fabriken in der chinesischen Virus-Provinz Hubei geliefert. Aus der Sitzung der Außenhandelsbehörde Indiens, die den Bann verordnete, wurde berichtet, die Pharmaindustrie habe ursprünglich eine Liste von 58 Medikamenten und Inhaltsstoffen erstellt, in deren Produktion die Inder von chinesischen Lieferungen abhängig seien. Aus ihr habe man dann jene ausgewählt, die aus Hubei stammten.

Bis auf weiteres werden nun unter anderem die Antibiotika Tinidazole und Erythromycin, das Hormon Progesterone und die Vitamine B1, B6 und B12 nicht mehr exportiert. Besonders betroffen scheint Amerika, dessen Gesundheitswesen stark von den indischen Lieferungen abhängt. Im vorvergangenen Jahr standen die Lieferungen aus Indien für rund ein Viertel aller Medikamente in den Vereinigten Staaten und fast ein Drittel aller Inhaltsstoffe.

In Europa fordern führende Politiker, grundsätzlich auf dieses Problem zu reagieren. Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus etwa drängt darauf, dass wichtige Produkte auch aus der Medizin wieder in Europa hergestellt werden. „Wir merken es momentan im Bereich Medikamente, dass viele Grundstoffe für Medikamente aus Asien kommen mit den entsprechenden Lieferengpässen. Da sollten wir dringend darüber reden, dass wir uns breiter aufstellen“, sagte der CDU-Politiker: „Wir müssen schauen, dass wir nicht von einer Region in dieser Welt abhängig sind.“

Die amerikanische Verwaltung für Nahrungsmittel und Medikamente (FDA) bemüht sich derzeit, die Folgen des Ausfuhrstopps zu erfassen. Pharma-Konzerne wie Eli Lilly oder Mylan prüfen ihre Abhängigkeit: Während Mylan vor Engpässen warnte, erklärte Eli Lilly, man erwarte keine Lieferschwierigkeiten durch das Coronavirus.