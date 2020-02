Coronavirus in Amerika : Wenn das mal gut geht

Gehen die Vereinigten Staaten zu sorglos mit dem Coronavirus um? Einige Indizien sprechen dafür, dass das Land trotz der Beteuerungen des Präsidenten Donald Trumps nicht gut vorbereitet ist auf die Epidemie, die sich mit großer Geschwindigkeit ausbreiten kann.

Zeitungen zitieren einen Whistleblower, demzufolge der amerikanische Heimatschutz untrainiertes Personal nach Kalifornien geschickt hat, um mit infizierten Patienten umzugehen. Diese hatte sich auf einer Kreuzfahrt angesteckt, waren zurückgeholt und auf einem Luftwaffenstützpunkt unter Quarantäne gestellt worden.

Das Personal trug den Angaben zufolge keinen besonderen Schutz und wurde nach dem Umgang mit den Infizierten nicht getestet. Nun ist in der Nähe des Militärstützpunktes eine Frau positiv auf das Virus getestet worden, die weder Risikoländer besucht noch Kontakt mit Leuten hatte, die dort waren – das ist ein Hinweis, dass das Virus dort schon lokal ausgebrochen ist, ohne dass Infizierte Symptome zeigen.

Teure Tests

Das zweite schwerwiegende Problem ist die Versorgung der Kommunen und Gesundheitszentren im ganzen Land mit Testmaterialien. Das dafür zuständige Center for Disease Control and Prevention (CDC) hatte Testkits an 50 Bundesstaaten herausgeschickt, die sich als zu ungenau erwiesen haben. Zudem beklagen lokale Behörden, dass sie viel zu wenige Testkits bekommen hätten. Das CDC schickt nun von Montag an eine neue Variante, deren Genauigkeit allerdings noch überprüft werden muss.

Die Behörde setzt nach eigenen Angaben zudem darauf, dass private Labore in die Bresche springen. Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom meldete am Donnerstag, dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat stünden wenige hundert Test-Materialien von der CDC zur Verfügung, der 2,8 Millionen Bürger große Miami Dade-County gab an, dass dort mangels Test-Kits gar keine Überprüfungen vorgenommen werden könnten. Der Bundesstaat New York entwickelt nun ein eigenes Verfahren, um den Mangel auszugleichen. Zum Vergleich: Während Hongkong täglich mehr als 1000 Personen testet, haben die Vereinigten Staaten (Stand 25. Februar) insgesamt 445 Menschen überprüft.

Verspätete Tests führen dazu, dass Infizierte die Krankheit verbreiten können. Der Fall in Kalifornien illustriert das Problem. Die Frau befand sich mehrere Tage in einem lokalen Krankenhaus, die Ärzte wollten sie testen, sahen aber davon ab, weil sie nicht zu den Risikogruppen zählte, für die die raren Testkits reserviert worden waren. Später wurde sie in eine größere Klinik verlegt, wo sie positiv getestet wurde. Das lokale Krankenhaus hat nun Pfleger und Schwestern, die mit der Patientin in Berührung waren, nach Hause geschickt und aufgefordert, auf Symptome zu achten.