Coronavirus gefährdet System : Chinesische Angstherrschaft

In China gibt es eine neue Realityshow, die dieser Tage im Internet 30 Millionen Menschen anzieht. Ihre Stars sind nicht wie üblich Sänger, deren operierten Lider die Augen größer wirken lassen. Oder Schauspieler, deren gestraffte Haut so faltenfrei weiß schimmert wie Schnee.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Über den Schirm läuft stattdessen ein Bauarbeiter. „Ohne Helm, was für ein Kerl“, schreibt ein Zuschauer unter das Livebild aus Wuhan. Der Gabelstapler, dem das Publikum den Kosenamen „Cha Jiang“ gegeben hat, ist gerade nicht zu sehen. „Bist du krank?“, sorgt sich ein Kommentator. Arbeiter spannen Kabel über Container, die Fans wollen Genaueres wissen: „Ist hier ein Oberingenieur, der erklären kann, was die da machen?“

Es ist ein Krankenhaus, das die Arbeiter auf dem Bildschirm errichten. Von Planung bis Fertigstellung soll gerade mal eine Woche vergehen. Die Baustelle liegt im Caidian-Bezirk, nahe einem Sumpf und weit vom Zentrum Wuhans entfernt. Der Stadt in Zentralchina, in der das Coronavirus ausgebrochen sein soll, das bis zum Sonntag nach Angaben der Regierung mehr als 300 Menschen getötet hat.

Test für das System

Es gibt das chinesische Volk, das unter dem Virus leidet, und es gibt seine Herrscher, die für den Kampf gegen die Seuche verantwortlich sind. In der Krise erst einmal beides voneinander zu trennen und dann in aller Ruhe Bilanz zu ziehen, was gut lief und was nicht, ist kaum möglich in einem Land, in dem die herrschende Kommunistische Partei laut ihres Generalsekretärs Xi Jinping „überall“ ist, im „Osten und Westen, Süden und Norden“. Das Virus sei ein „Test“ für die „Überlegenheit des chinesischen Systems“, das „die ganze Nation mobilisieren und auf den Fortschritt konzentrieren“ könne, kommentiert die „Global Times“.

Dass das Land die logistische Meisterleistung schafft, innerhalb von wenigen Tagen nicht nur ein Krankenhaus mit 1500 Betten, sondern sogar ein zweites mit weiteren 1000 Betten für die Vireninfizierten aus dem Boden zu stampfen, davon wollte das Pekinger Parteiblatt die Welt so sehr überzeugen, dass es am Montag meldete, das erste Krankenhausgebäude sei in nur 16 Stunden fertig geworden. Als Beweis hielt ein Foto her, das auch das Regierungssprachrohr „Volkszeitung“ veröffentlichte und das vom stellvertretenden Pressechef des Außenministeriums mit dem Wort „China-Speed“ kommentiert wurde. Dann kam heraus, dass das Foto einfache Wohncontainer zeigte. Eine Peinlichkeit, die freilich nicht in Abrede stellen kann, dass Chinesen wahre Baumeister sind. Bis 2035 eröffnet das Land im Schnitt 14 neue Flughäfen im Jahr. So will es Pekings Planwirtschaft, so wird es wohl auch kommen.

Beispiel Wuhan: Am 23. Januar richtete das dortige Bauamt eine Krisenzentrale ein; zwei Abende später hatten Raupen bereits eine 5 Hektar große Fläche planiert und Erdreich bewegt, das 60 Schwimmbecken füllen könnte. Am nächsten Tag standen die Container, in denen von diesem Samstag an die Leitung des neuen Krankenhauses die Arbeit aufnehmen soll.

Die Mediziner sollen nicht nur den Kampf gegen das Virus gewinnen, sondern die Schlacht um das Ansehen der Diktatur. 20 Länder haben bisher Fälle von Ansteckungen bestätigt, darunter sind mindestens fünf Fälle in Deutschland. China mit eingerechnet, stieg die Zahl der Erkrankten bis zum Sonntag auf mehr als 14.000.