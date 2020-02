Ausbreitung des Virus : Die Wirtschaft steht unter Corona-Schock

Aktualisiert am

Der Dax und die Umsätze vieler deutscher Unternehmen in China sinken rapide. Doch ein Konjunkturpaket soll es vorerst nicht geben. Wirtschaftsminister Peter Altmaier will beruhigen, die EZB ist alarmiert.

Dringend gebraucht: Eine Pharmafabrik in China hat die Medikamentenproduktion wieder aufgenommen. Bild: dpa

Die Hoffnung auf einen glimpflichen Verlauf der Coronavirus-Verbreitung für die deutsche Wirtschaft ist am Donnerstag gestorben. Im Stundentakt wurden Hiobsbotschaften bekannt, die allesamt auf ernsthafte Beeinträchtigungen des Wirtschaftslebens schließen lassen. Besonders hart getroffen wird die deutsche Autoindustrie. Der Branchenverband VDA musste seine Prognose 2020 für den wichtigen chinesischen Absatzmarkt am Donnerstag zusammenstreichen. „Ohne den Einfluss von Corona hatten wir bereits einen Rückgang des chinesischen Marktes um 2 Prozent erwartet. Wir rechnen aktuell aber auch ein Szenario durch, das einen Rückgang um 7 Prozent umfassen könnte“, sagte Präsidentin Hildegard Müller in Berlin.

Schon im Januar waren die Verkaufszahlen in China um 20 Prozent auf ein Niveau von 1,6 Millionen Fahrzeugen eingebrochen. Über die Absage des Autosalons in Genf, der am 5. März beginnen soll, wurde zwar spekuliert, bislang versichern die Veranstalter aber, dass die Messe stattfinden soll.