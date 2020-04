Düstere Vorhersage des IWF : Die größte Krise seit der Großen Depression

Die Coronavirus-Pandemie lässt die Weltwirtschaft in die tiefste Krise seit der Großen Depression abstürzen. Sogar die Finanzkrise verblasst dahinter. Das ist die Quintessenz der neuen Prognose des Internationalen Währungsfonds (IWF) für die Weltkonjunktur.

In dem zum Auftakt der diesmal virtuellen Frühjahrstagung von Währungsfonds und Weltbank veröffentlichten Ausblick sagen die IWF-Fachleute voraus, dass die Weltwirtschaftsleistung dieses Jahr um drei Prozent schrumpfen wird – 170 Länder verzeichnen der Prognose zufolge in diesem Jahr einen Einbruch. Der Ausblick ist allerdings zwangsläufig mit großen Unsicherheiten behaftet, was die Schwere und Dauer der Pandemie betrifft und die Frage, wie erfolgreich die Gesundheitspolitik und Wirtschaftspolitik sein werden. Ein wichtiger Bestimmungsfaktor ist, wie schnell es gelingt, einen geeigneten Impfstoff zu finden und zu verteilen.

Für Deutschland rechnet der Fonds mit einem Minus von 7 Prozent in diesem Jahr und einem Wirtschaftswachstum von 5,2 Prozent im kommenden. Das entspricht dem generellen Muster für fast alle Länder: Einem dramatischen Einbruch in diesem Jahr folgt ein Aufschwung im kommenden Jahr. So sieht der IWF die gesamte europäische Währungsunion im Jahr 2020 mit 7,5 Prozent im Minus, dem ein Comeback mit plus 4,5 Prozent im kommenden Jahr folgt. Die Vereinigten Staaten erleben einen Einbruch von 5,9 Prozent in diesem Jahr, um im nächsten um 4,7 Prozent zuzulegen.

Die Ausnahmen bilden in dem Ausblick China und Indien, deren Wachstumsraten leicht positiv zwischen ein und zwei Prozent bleiben, um in nächsten Jahr auf 9,2 Prozent (China) und 7,4 Prozent (Indien) zu klettern. Die ärmsten Länder bleiben ebenfalls knapp positiv, was allerdings angesichts des Bevölkerungswachstums und der ungleichen Verteilung der Wachstumsgewinne in diesen Ländern aber zu Einbußen bei weiten Teilen der Bevölkerung führt.