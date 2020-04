Folgen der Corona-Pandemie : Angst vor der nächsten Milchkrise

Sie wird häufig „das weiße Gold“ genannt. Nein, die Rede ist ausnahmsweise nicht von Toilettenpapier, sondern von der Milch. 60.000 Landwirte in Deutschland halten insgesamt rund 4 Millionen Milchkühe. Knapp 33 Milliarden Liter Milch erzeugen diese im Jahr. Und trotz mancher Diskussion unter Wissenschaftlern und Verbrauchern, wie gesund Milch ist oder auch nicht: Der Nachfrage hat das bislang kaum einen Abbruch getan. Rein statistisch nimmt jeder Bürger fast 50 Liter Milch im Jahr zu sich – Milcherzeugnisse wie Joghurt und Käse nicht eingerechnet.

Von den Landwirten zu den Molkereien und weiter in den Handel: Auch in Corona-Zeiten mangelt es nicht an Nachschub. In den Supermärkten stößt dies auf dankbare Abnehmer: Der Absatz von Milch und Milchprodukten wie Joghurt, Käse oder Butter hat zuletzt stark zugelegt. Drei bis vier mal so hoch wie in einer normalen Aprilwoche sind derzeit die Bestellungen des Lebensmitteleinzelhandels, sagt das Deutsche Milchkontor. Das Problem ist allerdings: Großkunden wie Kantinen und Restaurants fragen deutlich weniger nach. Auch der Export ist ins Stocken geraten. Das drückt die Preise, wie sich am Börsenmilchwert zeigt (siehe Grafik). Was die Verbraucher freut, bereitet den Bauern Sorgen. Die Organisation „Land schafft Verbindung“, die hinter den Bauernprotesten der vergangenen Monate steht, forderte schon ein Kurzarbeitergeld für Kühe: Die Politik soll einen Ausgleich dafür zahlen, damit die Kühe – etwa indem sie weniger Futter bekommen – weniger Milch geben.