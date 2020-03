Finanzspritze : Amerikaner sollen 1000 Dollar Hilfe bekommen

Steven Mnuchin (Mitte) mit Donald Trump bei eine Pressekonferenz am Dienstag in Washington Bild: AP

Die amerikanische Regierung will aufgrund der Corona-Krise der amerikanischen Bevölkerung finanzielle Hilfen zukommen lassen. „Der Präsident hat mir angeordnet, dass wir das zu tun haben“, sagte Finanzminister Steven Mnuchin am Dienstag in Washington. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, sollen den Amerikanern in den nächsten zwei Wochen Schecks in Höhe von 1000 Tausend zugeschickt werden. Mnuchin sagte, dass die Regierung derzeit mit dem Kongress darüber spreche.

Laut Mnuchin sei es das Ziel, den Amerikanern finanzielle Hilfen zukommen zu lassen – und nicht erst verzögert, zum Beispiel durch Erleichterungen bei der Lohnsteuer. Sie bräuchten sofort Geld. An wen genau welche Hilfen fließen sollten, ließ der Finanzminister offen.

Zusätzlich zu den Hilfen will Trump ein Paket verabschieden, das 850 Milliarden Dollar beträgt und die amerikanische Wirtschaft stützen soll. Das berichtet die „New York Times“. Trump sagte, man arbeite an einem „großen“ und „kühnen“ Paket. Der Präsident hatte bereits mehrmals umfangreiche Hilfen in Aussicht gestellt, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise abzufedern.