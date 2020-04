Globaler Streit in Coronakrise : „Was im Masken-Handel abgeht, ist Wahnsinn“

Die Welt braucht Masken. China stellt sie her – und verkauft sie ausschließlich per Vorkasse zu hohen Preisen ins Ausland.

Deutsche Unternehmen und Regierungen, die dieser Tage in China Gesichtsschutz-Masken bestellen wollten, müssen eine Grundregel beachten, weiß Makler Michael Crotty aus Schanghai: „Wer nicht das tut, was der Fabrikant verlangt, ist raus.“

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. F.A.Z.

Sehe er auf seinem Konto keine Überweisung aus Deutschland mit 50 Prozent der Kaufsumme als Vorkasse, gebe es mit dem Maskenproduzenten erst gar keinen Deal, erklärt Crotty im Gespräch mit der F.A.Z. „Ist die anderen Hälfte nicht bei Fertigstellung überwiesen, werden die Masken aus China gar nicht losgeschickt.“

Aufträge für zwei Millionen Gesichtsmasken hat der Makler in den vergangenen Wochen bei chinesischen Produzenten für ausländische Käufer plaziert. Doch was in den vergangenen Tagen los ist, kann Crotty, der aus den Vereinigten Staaten stammt, seit 16 Jahren Geschäfte in China macht und im Vorstand der amerikanischen Handelskammer in Chinas Wirtschaftsmetropole Schanghai sitzt, kaum noch bewältigen. „Seit letzter Woche fliegen die Aufträge aus dem Ausland herein wie verrückt. Was im Masken-Handel abgeht, ist Wahnsinn.“

Viele böse Vorwürfe

Dass die Bundeswehr am Sonntag in Berlin zwei Millionen chinesischer Masken abgeliefert hat, die zuvor aus dem Reich der Mitte am Flughafen Leipzig/Halle angekommen waren, war dem Senat eine eigene Pressemitteilung wert. „Gute Nachrichten“, jubelte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) auf Twitter. Nachdem in den Tagen davor berichtet worden war, dass Masken in der Hauptstadt knapp werden, sollen sie laut Senatskanzlei nun an „Krankenhäuser, Pflegeheime, Polizei und andere Einrichtungen“ verteilt werden.

Dass Masken in der Corona-Pandemie zur heiß gehandelten Währung geworden sind, hatten nicht nur die 200.000 Masken gezeigt, die ebenfalls Berlin in Asien bestellt hatte und die aus unerklärlichen Gründen am Flughafen in Bangkok abhanden gekommen sein sollen. Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte den Vereinigten Staaten vorgeworfen, die Masken konfisziert zu haben – offensichtlich fälschlicherweise.

Neu

Dass die Amerikaner noch auf dem Flugfeld für andere Länder bestimmte Masken konfiszierten oder diese einfach mit dem drei- bis vierfachen Preis überböten, diese Vorwürfe hatte auch die französische Regierung in der vergangenen Woche erhoben. Derweil beschuldigte die schwedische Regierung Frankreich, eine für Italien und Spanien bestimmte Lieferung über vier Millionen Masken konfisziert zu haben, die vom Hersteller Mölnlycke aus Göteborg stammten.

Die Schweiz wiederum hatte zuvor dem deutschen Zoll vorgeworfen, eine für die Eidgenossen bestimmte Maskenlieferung tagelang festgehalten zu haben. Zumindest in Hamburg waren am Wochenende Tausende Masken aus China angekommen, die der Flugzeughersteller Airbus über eine Luftbrücke mit Zwischenstation in Toulouse aus dem Reich der Mitte geholt hatte.

Masken sind das neue Öl

Während außerhalb Chinas an vielen Orten der Welt die Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus die Fabriken zum Stillstand gebracht hat, sind Masken zum neuen Öl geworden. Und gefördert wird das hauptsächlich in der Volksrepublik, die vor zwei Monaten noch unter einem eklatanten Mangel an Masken gelitten hatte.