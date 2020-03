Coronakrise : Der Exodus der indischen Arbeitsmigranten

F.A.Z.-Newsletter Coronavirus Die ganze Welt spricht über das Coronavirus. Alle Nachrichten und Analysen über die Ausbreitung und Bekämpfung der Pandemie täglich in Ihrem E-Mail-Postfach.

Auf der anderen Seite blockierten Einwohner in Ludhiana die Einfallsstraßen, um keine Menschen von außen hineinzulassen. In Bareilly ließen die Behörden Gruppen heimkehrender Wanderarbeiter unter freiem Himmel mit einer Desinfektionslösung abspritzen. Die Polizei verprügelte an manchen Orten Arbeiter, weil sie eine Gefahr darstellten. In Modis Heimatstaat Gujarat schoss sie Tränengas auf hunderte Textilarbeiter, um sie von der Reise abzuhalten. Viele halten der Regierung vor, sie lasse immer wieder die Armen, unter ihnen ein hoher Anteil Muslime, im Stich - bei dem sinnlosen Entzug von Bargeld, den Modi angeordnet hatte, dann beim Streit um die Staatsbürgerschaft und nun, weil für ihr Schicksal nicht gesorgt sei.

Unterversorgung mit Corona-Tests

Die Gesundheitsversorgung der 800 Millionen Armen Indiens ist auch an normalen Tagen nicht einfach. Sogar die staatliche Statistik zeigt, dass 2018 das reichste Fünftel der Inder auf dem Land für rund ein Drittel aller Behandlungen in Krankenhäusern stand. Das ärmste Fünftel auf dem Lande stand dagegen nur für ein Zehntel. Dabei ist es wesentlich wahrscheinlicher, dass die Armen aufgrund von Unterernährung und harter Arbeit Versorgung brauchten. In Regierungsdokumenten, die die Agentur Reuters eingesehen hat, heißt es, Indien brauche mindestens 38 Millionen Masken und gut 6 Millionen Sätze Schutzkleidung; es verfügt derzeit aber nur über 9 Millionen Masken und 800.000 Schutzanzüge.

Die Regierung hat die Unternehmen aufgerufen, sofort mit der Fertigung zu beginnen. Am Montag folgte die Aufforderung an die Automobilindustrie, Ventilatoren zu produzieren. Angesichts der Unterversorgung mit Tests wird es unmöglich sein, zumindest Menschen mit Symptome auf Corona zu untersuchen; fast 20 Prozent der Armen gaben an, im vergangenen Monat unter Husten oder Fieber gelitten zu haben, was beides auch auf Symptome hinweisen könnte. Obwohl die Lebensmittelspeicher gut gefüllt sind, könnte es schwer werden, den Ärmsten zu helfen, da die Wirtschaft in eine Krise trudelt.

Modi entschuldigt sich

Rob Subbaraman, Chefvolkswirt der Bank Nomura, warnte am Montag, im schlimmsten Fall drohe Indien in diesem Jahr um 4 Prozent zu schrumpfen: „Wachsende Arbeitslosigkeit, der Verlust von Einkommen und die Politikverdrossenheit über die drakonischen Maßnahmen könnten zu sozialen Unruhen führen.“ Die Analysten von Standard & Poor’s erklärte, die Lage in der Region sei „mindestens so schlimm wie während der Asienkrise 1998“. Die Lage der Armen führt zu politischen Zerwürfnissen. Vertreter von Modis Regierungspartei unterstellten der Regionalregierung in Delhi, die Menschenmassen in Bussen zur Grenze gebracht zu haben, um Chaos zu erzeugen.

„Stellt bitte sicher, dass jede Familie Essensrationen für 15 Tage bekommt und in Bussen zurück in ihre Unterkünfte gebracht wird. Sonst wird das Ganze ein Problem“, warnte ein Parteivertreter die oppositionelle Stadtregierung, wobei ihm klar sein musste, dass die Meisten nach Hause wollen, weil sie keine Bleibe mehr haben. Oppositionsführer Rahul Gandhi twitterte: „Ohne Arbeit und vor einer unsicheren Zukunft kämpfen Millionen unserer Schwestern und Brüder in Indien damit, ihren Weg in die Heimat zu finden. Es ist beschämend, dass wir zulassen, dass auch nur ein Inder so behandelt wird und die Regierung keine Notfallpläne für einen solche Exodus hat.“ Modi entschuldigte sich am Sonntag bei seinem gut 1,3 Milliarden Menschen zählenden Volk: In seiner dritten Ansprache innerhalb einer guten Woche sagte er: „Wir müssen den Kampf gegen Corona gewinnen, und wir werden ihn gewinnen.“