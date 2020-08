Trumps Faible für Wundermittel : Quacksalber im Weißen Haus

Als der Herrgott schwere Plagen schickte, versorgte er eine Handvoll Gläubige gleichzeitig mit der geeigneten Heilmedizin. So überliefern es Erzbischof Mark Grenon und seine drei Söhne, die in Florida die Kirche „Genesis II Church of Health and Healing“ betreiben. Der Familienbetrieb machte sich schon vor Jahren daran, eine chemische Lösung namens Miracle Mineral Solution MMS zu verkaufen. Ihre Kirche der zweiten Geburt diente als Verkaufsportal.

Die Kirche haust in einem gewöhnlichen Flachbau in Bradenton, Florida. Das Produkt MMS ist als ordinäres Bleichmittel billig in der Herstellung. Nach Darstellung der Kirchengründer aber wirkt es gegen schwerste Krankheiten unterschiedlichster Art: gegen Hirntumor, Autismus, multiple Sklerose, Alzheimer und Aids. Dass es nach jüngster Verkündung der Grenons auch noch gegen Covid-19 hilft, kann man nur als Glück und Segen begreifen, auch geschäftlich.